Mjällby vidare efter blixtvändning - Sirius rasade ihop

Både Mjällby AIF och IK Sirius stod på maximala sex poäng inför den avslutande gruppfinalen i svenska cupen. Gästerna från Uppsala hade dock fördel av fler gjorda mål inför, och därmed var Maif tvunget att vinna för att ta sig vidare till kvartsfinal.

Mjällby skulle också ge sig själva svåraste möjliga utgångsläge. Sirius tog ledningen i slutskedet av den första halvleken efter ett vackert anfall som Tashreeq Matthews avslutade fram till bortaledning.

Under den andra halvleken skulle Sirius fylla på fram till 2-0 efter en tilltrasslad situation i offensivt straffområde var det till slut Patrick Nwadike som fick in bollen i form av en cykelspark.

- En konstspark från Nwadike fram till 2-0, någon sorts cykelspark. Det såg riktigt avancerat ut, säger kommentator Mats Lilja.

Men Mjällby skulle resa sig med tre snabba mål och gå förbi Sirius i såväl matchen som i gruppen.

Alexander Johansson trampade först runt längs högerkanten och via Marcus Mathisen kom reduceringen som gav Mjällby hopp och startade blixtvändningen.

Kort senare kom kvitteringen och då var Johansson sist på bollen. Från strax utanför straffområdet slog han till med en väl måttad yttersida fram till kvitteringen. Nyförvävet från Varberg har nu gjort mål i samtliga gruppspelsmatcher.

- Han är involverad i det mesta Alexander Johansson om man ser till hela gruppspelet för Mjällby, säger Farnerud i C More.

Vändningen skulle sedan fullbordas av Mamudo Moro med ett riktigt klassmål som grundlurade Sirius-försvaret och skickade upp bollen i det bortre krysset.

Efter vändningen hyllades Maif:s huvudtränare Anders Torstensson och hans byten som startade vändningen.

- Snacka om att bytena har varit med fingertoppskänsla av den högre skolan, Moro gör det på ett läckert sätt med en lätt touch förbi och sedan rakt upp i krysset, kommenterar C Mores expert Pontus Farnerud.

- Det är nästan chockat i bortalaget. Mjällby såg håglösa ut men så exploderar dem med tre snabba, fyller Mats Lilja i med.

Tre mål på cirka sju minuter blev avgörande och Mjällby är klart för kvartsfinal i svenska cupen som gruppvinnare.

- Vi kände att det levde efter första halvleken ändå trots det tidiga målet i andra. Vi ger aldrig upp. Vi skiter fullständigt i fall vi leder eller ligger under. Vi jobbar hela vägen in i kaklet, säger Alexander Johansson till C More efter matchen.

I Sirius-lägret var det av förklarliga skäl väldigt missnöjt.

- Lite onödiga bolltapp, lite fegt spel men vi ska lära oss något av detta hoppas jag. Vi blir rädda och då blir vi baktunga, säger huvudtränaren Christer Mattiasson till C More efter matchen och fortsätter:

- Jag tar på mig alltihopa, när vi blir så låga och så fega. Vi hade många tankar men rent taktiskt var vi dåliga där ute. Nu har vi världens längsta resa hem.

Startelvor:

Mjällby: Törnqvist - Kricak, Rösler, Pettersson - Ståhl, Rosengren, Gustavsson, Gustafson, Persson - H. Johansson, A. Johansson.

Sirius: Tånnander - Omarsson, Mathisen, Nwadike, Widgren - Heier, Wikman, Stensson - Persson, Sylisufaj, Matthews.