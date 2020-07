Mjällby vill skrälla mot MFF: "Blir lite buss - men en lite snabbare buss offensivt"

Allsvenska nykomlingen Mjällby AIF tar under torsdagskvällen emot Malmö FF i semifinalen i svenska cupen. Då kommer Blekinge-laget från tre raka segrar i allsvenskan, 2-1 mot Hammarby IF, 1-0 mot Helsingborgs IF och 1-0 mot Östersunds FK.

Mjällby-anfallaren Jacob Bergström, som i år är noterad för två mål på sex seriematcher, medger att Mjällby har med sig en fin trend i bagaget till cupsemifinalen.

- Efter andra matchen mot Falkenberg tänkte man att det skulle bli en tuff säsong, men nu har det vänt snabbt med ett kryss och tre raka vinster, så nu är det helt andra känslor. Man mår bra när man vinner, så är det, säger han till Fotbollskanalen.

Ni slåss ju till och med i toppen nu?

- Det kanske inte håller hela vägen, men det är klart att man hellre är där än i botten.

Är du överraskad över att flera förväntade topplag hackat lite, medan ni har inlett starkt, precis som bland annat Varberg och Sirius?

- Lite märkligt är det väl, men sedan är det tidigt också. Om vi förlorar två och de vinner två, så är de förbi oss. Man kan inte säga så mycket om det, men vi har gjort en helt okej start och kan inte vara mer än nöjda. Vi kör bara på och tar match för match.

Bergström tror dock att Mjällby kan dra lite nytta av att MFF blandat och gett under inledningen av säsongen. MFF kommer till torsdagens match med en förlust mot Elfsborg i bagaget.

- Så är det. Vi tror ju verkligen på vår idé och vi vet vad vi ska göra, samtidigt som vi kommer med bra självförtroende. De kanske har lite sämre självförtroende, även om de är väldigt skickliga. Det är klart att vi kan dra nytta av att det inte fungerat där nere. Vi hoppas att det är till vår fördel.

Bergström har även en god känsla från premiärmötet med MFF i allsvenskan, då Blekinge-laget inledde starkt, men till slut föll med 2-0 i Malmö.

- Vi hade ett par lägen, där det hade kunnat bli riktigt farligt, samtidigt som vi hade kunnat göra mål, men sedan gjorde Christiansen mål från 30 meter och det gjorde väl att de blev lite lugnare. Men vi vet att vi kan vinna mot alla lag i allsvenskan, så det är inte omöjligt.

Samtidigt menar anfallaren att det förstås kommer att bli en väldigt tuff match.

- Vi vet vad de kan göra. De kommer också från en förlust mot Elfsborg, så de är kanske lite revanschsugna efter den matchen. Christiansen är kanske också tillbaka, så det är klart att det blir tufft. Det gäller att vi, precis som i första matchen i allsvenskan, ligger rätt i försvarsspelet och försöker ställa om så mycket som möjligt. Det är väl så vi ska kunna vinna mot Malmö.

Blir det en "parkerad buss"?

- Ja, men det lär väl bli det i perioder. Vi är väl rätt trygga i det, att ligga rätt. Det lär väl bli lite buss, men förhoppningsvis en lite snabbare buss offensivt.

Vad skulle det betyda för Mjällby att gå till final och kanske till och med få spela i Europa vid seger även där?

- Det är ju sjukt egentligen att lilla Mjällby är två matcher från Europa. Det hade såklart varit mäktigt att vinna en titel, det har ju inte Mjällby gjort vad jag vet. Det hade såklart varit väldigt roligt att slå ut Malmö, så det vill vi.

Mjällbys cupmöte med Malmö FF börjar klockan 20.15 på torsdag och sänds på C More Fotboll, samt streamat på cmore.se.