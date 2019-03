Norling efter uttåget: "Föll in i någon passivitet - det straffade sig"

AFC besegrade AIK efter stor straffdramatik. Efter matchen var AIK-tränaren Rikard Norling besviken med anledning av uttåget och han tyckte det var sitt egets lag passivitet som till viss del gjorde att matchen gick till förlängning.

- Lite paradox. Vi gjorde en första halvlek som är ett steg framåt prestationsmässigt. Vi spelade inte superbra men tillräckligt bra. Vi skapade chanser och borde ha gjort mål. Vi fick in målet till slut men sen föll vi in i någon passivitet, framför allt i vår ambition framåt. Det straffade sig till slut, säger han till C More.

- Första halvlek var bättre än tidigare. Sedan mål och vi blir passiva och har inte kraften. Kommer inte upp på samma sätt och klarar inte fortsätta driva på, säger Norling efter matchen.

- En besvikelse. Alltid surt att driva till förlängning och när det avgörs på straffar är det ingen vidare känsla.

Han menar också att AFC lyckades luckra upp AIK, vilket var bekymmersamt för Norling och hans mannar.

- De lyckas spela igenom oss flera gånger på ett sätt som jag inte är tillfreds med och som vi måste jobba vidare på.