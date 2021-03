Norling kritisk till försvarsspelet: "En tuff smäll - riktigt surt"

IFK Norrköping föll under lördagen mot BK Häcken med 3-2 i kvartsfinalen i svenska cupen. Norrköping ledde med 1-0 och 2-1, men tappade i slutändan till förlust. Därmed förlorade nye Peking-tränaren Rikard Norling för första gången med sin nya klubb.

Nu berättar Norling att han är missnöjd med hur Peking agerade vid baklängesmålen, då han tycker att IFK släppte in för många mål i förhållande till hur många chanser Häcken skapade under matchen.

- Det är olika bitar. Första och andra är båda djupledsbollar som går in bakom oss. Det mönstret, i princip två långbollar ifrån målvakt, är ett solklart mönster. Det tredje målet kommer vi fel in i en bred duell, de kommer runt och slår in den blint. Där tror jag att vi kan se över hur vi agerar i straffområdet, säger Norling till NT.

Norling menar även att det generellt sett är en väldigt tung förlust.

- Det är en tuff smäll. Vi hade förhoppningar om att vi skulle ta det här och vi har jättemycket chanser. En bra forcering också där vi inte knoppar dit bollen. Det är surt. Riktigt surt. De förtjänar mer, trots att det är tidigt hade vi en stor förhoppning, säger tränaren till tidningen.