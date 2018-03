Norling om derbyt: "Den stora skillnaden för oss blir att Källström inte spelar"

Under söndagen drabbar AIK och Djurgården samman i svenska cupens semifinal. AIK:s tränare Rikard Norling säger sig vara nöjd med lotten.

- Jag vill ha det här derbyt nu. Det är väldigt intressant och spännande. Dels drar ett derby upp tävlingsnerven mer än vad som är brukligt under en försäsong och dels är det en cupfinal i potten. Det gör det oerhört spännande, säger Norling.

Ser du skillnader i Djurgården i år jämfört med förra året?

- Det finns skillnader. Jag känner igen det mesta, jag ser att de har jobbat vidare med strukturen och så. Sen är den stora skillnaden för oss som möter Djurgården att Kim Källström inte är med. Magnus Eriksson och Othman El Kabir är viktiga spelare och så, men den stora skillnaden för Djurgården som lag ligger i att Kim inte spelar längre.

Blev det så att du som tränare fick lägga lite extra fokus på honom inför era möten, med tanke på att spelet ofta gick igenom honom?

- Lite grann. I och med att det var en så stor del av deras spelidé behövde man ha extra koll på honom. Men nu är inte det där lika tydligt längre i offensiven. Det kommer vara en skillnad.

Under försäsongen har Norling varit tydlig med att AIK just nu är inne i en process där tränaren försöker lära känna lagets nyförvärv, spelarna i truppen försöker lära känna varandra och laget som helhet jobbar på att få allt att klaffa. Om fokus på processen läggs åt sidan för att mer rakt av spela för ett resultat när det nu vankas derby och cupsemifinal? Norling kämpar med den balansgången.

- Det är det där som är utmaningen. Vi kan inte gömma oss eller skydda oss bakom en process för att få något form av utrymme att inte vinna. Det gäller att vi vinner samtidigt. Det jag känner är att vi är starkare nu, vi har individuellt sett en högre nivå på fler spelare i år än jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Det hjälper oss att göra resultat tidigare i år än vad vi lyckades göra i fjol.

- Men i och med att det är så pass många i nyckelpositioner som är så pass nya, där jag behöver lära mig respektive spelares instinkter och försöka få ut så mycket som möjligt ur dem så blir det ganska mycket processinriktat.

Du har en serieseger (superettan 2005) som huvudtränare för AIK, men du har inte vunnit någon titel än. Hur gärna vill du göra det?

- Precis lika mycket som alla andra huvudtränare, säkert. Jag är nog inget undantag ur det perspektivet. Det är det vi strävar efter.

Att vinna en titel med "din" klubb, är det något du funderar över?

- Det är inget jag försöker hämta kraft ifrån, för det behöver jag inte. Jag ser det (att vinna en titel) på något sätt som en potentiell delprodukt, för jobbet kommer fortsätta rulla på även om vi skulle vinna. Då är det fortsatt jobb som gäller. Jag tror att det är oerhört viktigt att man hittar kraften från vardagen och utifrån intresset att förbereda ett lag från en match till en annan. Att man älskar de processerna.

Har du någon speciell relation till svenska cupen? Hur viktigt är den för dig?

- Jag kan inte säga att jag har någon speciell relation till den. Det är mer de internationell cuperna där jag känner att jag har mer erfarenhet och där det blir lite mer spetsigt. Men nu på slutet tycker jag att cupen vässats på, själva intresset kring den. Både externt och från min egen del. Det har ökat.

Kan du minnas tillbaka till hur det var för några år sedan när du var tränare, vad tyckte du då om cupen?

- Det var lite sådär. Det var inte alls på samma sätt. Det handlar framför allt om när man har lagt den, den strategiska placeringen under året. Det är det som lyft det mesta. Upplägget kring gruppspelet har gjort det intressant för oss, ur alla perspektiv.

Vinner ni svenska cupen får ni gå in i en senare omgång i Europa League-kvalet. Är det viktigt?

- Ja, det är klart att allt som man kan vinna i den änden är oerhört positivt. Samtidigt är grunden att man vill vinna titeln, sen brukar det ofta bli fina ringar på vattnet på sånt, säger Rikard Norling.

C More sänder derbyt, som har avspark klockan 18.15 under söndagen.