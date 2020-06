Norlings​ AIK kan missa Europaspel efter 1-4: "En del av besvikelsen såklart"

AIK:s tränare Rikard Norling kan ta vidare en strålande inledning på svenska cupens kvartsfinal mot Malmö FF då AIK ledde med 1-0. Han vill nog glömma resten av matchen efter Anders Christiansens kvittering sex minuter innan paus. MFF-kaptenen skulle göra två mål till i andra halvlek och Søren Rieks punkterade matchen med kvarten kvar.

- Jag ser att det finns mycket potential. Hade det sett ut som under sista timmen under matchen så hade de flesta undrat “vad i tusan är det här med AIK?”. Det fick ni se under inledningen men det hjälpte inte så mycket. Det måste upp över en längre tid i matchen. Det ligger en sådan paradox i att prata om hur bra 25 minuter är när man förlorar med 4-1, och det inte är lika bra sista 25, säger Norling.

Han har ingen invändning mot målskytten Paulos Abrahams dubbla varningar eller målchansutvisningen på Per Karlsson. Två utvisningar som kom i den 71:a och 78:e minuten. När MFF reser till Solna för en allsvensk drabbning på söndag slipper Norling dock den avstängde Christiansen.

- Han är en viktig spelare för Malmö, det är inget tu tal om det och det visade han idag. Problemet är att de har några till som är ganska bra, säger Norling.

Eftersom AIK slutade fyra i förra årets allsvenska behövde de vinna svenska cupen för att gå till höstens Europa League-kval. Med den möjligheten borta är lagets enda chans till Europa att redan kvalificerade MFF vinner cupen.

Hur mycket tänker du på att ni inte har Europa i egna händer?

- Det är en konsekvens av det här naturligtvis, som en del av besvikelsen såklart, säger Norling och fortsätter:

- Det är bara att konstatera att vi säkert behöver ta med oss en hel del från den här matchen för att träffa rätt på söndag. Det är nog viktigare än att ägna den energin åt det faktum som att vi kan konstatera och vara mer besvikna över nu. Samtidigt är det otroligt kort mellan matcherna och energiportioneringen är helt avgörande.

MFF:s tränare Jon Dahl Tomasson kommenterar mötets tuffa inledning och Christiansens revansch efter utvisningen mot Varberg senast.

- Vi kunde gjort mål efter tre minuter också genom Isaac Kiese Thelin. Men vi hade svårt att hantera de i inledningen. Jag vill ge en stor komplimang till killarna som tog sig in i matchen. De gör det på ett utmärkt sätt. Det är stor laginsats på bästa sätt.

- “AC” var fantastisk idag. Man kan verkligen säga att han betalde tillbaka för senast och gör det på ett utmärkt sätt, säger Dahl Tomasson.