Nyman utanför Pekings trupp igen - missar cupmatch

IFK Norrköping-anfallaren Christoffer Nyman kom i söndags inte till spel mot IFK Värnamo i svenska cupen. Peking-tränaren Jens Gustafsson sa inför matchen till NT att anfallaren har vissa problem med ena knät, men gav inte ett besked om när Nyman kan tänkas vara redo för spel igen.

När Norrköping i dag presenterade truppen till morgondagens möte med Assyriska Turabdin i cupen, så fanns heller inte Nyman med i truppen. Det gjorde inte heller danske backen Rasmus Lauritsen som har en "muskelproblematik i nedre delen av underproblemet". Dessutom är även Alexander Jakobsen och Carl Björk utanför truppen.

Jens Gustafsson lämnade också en kommentar om sina tankar inför matchen, men kommenterade inte hur det är ställt med spelarna som missar matchen.

- Vi ser fram emot matchen och vi vet att det är en tuff utmaning. Där ett lag som gjorde en bra match mot AFC Eskilstuna och som slog ut Kalmar FF i kvalmatchen till svenska cupen så det är en tuff match som väntar oss, säger Gustafsson i en kommentar på föreningens hemsida.

IFK Norrköpings trupp mot Assyriska: Isak Pettersson, David Mitov Nilsson, Henrik Castegren, Lars Krogh Gerson, Kasper Larsen, Alexander Fransson, Gudmundur Thórarinsson, Johannes Vall, Simon Skrabb, Jordan Larsson, Erik Lindell, Kalle Holmberg, Simon Thern, Ian Smith, Andreas Blomqvist, Filip Dagerstål, Manasse Kusu, Sead Haksabanovic.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.