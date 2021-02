ÖFK:s spelarbuss attackerad efter skandalen: "Alla är välbehållna"

Östersunds FK besegrade under söndagen Landskrona Bois med 3-0 i svenska cupen. I första halvlek avbröts matchen en kort stund och i halvtid berättade ÖFK-spelaren Isak Ssewankambo att han blev utsatt för rasism, vilket föranledde en konfronation mellan spelare i Östersund och supportrar före avbrottet.

- Jag går ut för att ta hörnan och det är någon av dem som gjorde ett apljud och jag uppskattade inte det, så jag sa det till dem, sa ÖFK-spelaren till C More.

Nu meddelar ÖFK att föreningens spelarbuss blev attackerad på vägen mellan Landskrona IP och hotellet, som laget ska övernatta på. ÖFK skriver att ett föremål kastades mot bussen, men att alla i klubben är välbehållna. ÖFK har polisanmält händelsen och polisen eskorterade sedan all personal till spelarhotellet. Samtidigt kommer även extra säkerhet att befinna sig vid hotellet under natten innan ÖFK reser hem till Jämtland under måndagen.

David Hultén, kommunikatör i ÖFK, var på plats på bussen under attacken och berättar om den otäcka upplevelsen.

- Allt gick väldigt fort. Det var ingen jättereaktion från min sida, då det gick väldigt fort, men alla är på hotellet och är välbehållna. Vi kontaktade polisen omgående och fick eskort från spelarbussen till hotellet för att säkerställa säkerheten hos alla inblandade, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Alla spelare och ledare är välbehållna.

Var träffade föremålet bussen?

- Det träffade framsidan av bussen, men inget fönster gick sönder.

Hultén fördömer vidare attacken.

- Man känner att fotbollen inte får den fokus den ska ha, utan det är allt vid sidan om planen som får fokus. Det känns för jävligt. Vi åkte ner till Landskrona och genomförde en jättebra match, men nu får inte insatsen den uppmärksamheten som den ska ha.

ÖFK:s vd Michael Schahine om attacken mot spelarbussen:

- Jag är bara orolig över grabbarna nu. Jag vill se till att de känner sig säkra och trygga där de är. Det är det jag fokuserar på. De blev utsatta för brott. Så är det. Tack och lov kom ingen till skada och man förlorade inte kontroll över bussen efter smällen mot vindrutan. Jag är glad över att alla är välbehållna. Det ska inte vara på det viset. Samhället fungerar inte så, säger vd:n till Fotbollskanalen.

Hur ska ni gå vidare från detta?

- Jag har bara fokuserat på det praktiska nu och det är truppens säkerhet. Det är det viktigaste av allt. Vad som är nästa steg och så får vi ta när vi vet att grabbarna är i säkerhet. Vi får bestämma oss allihop i klubben om hur vi ska agera och göra.