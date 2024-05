Olsson kylig trots långa frånvaron: "Kändes som semester - det är farligt"

Föremål kastas in mot Busanello

Magnus Eriksson: "Just nu gör det ont"

Höjdpunkter: Malmö FF-Djurgårdens IF

Efter totalt sex matchers avstängning på grund av slaget mot Robin Tranberg och därefter två matcher på bänken var Martin Olsson inte i superform inför onsdagens final i svenska cupen. Men sent in i förlängning mot Djurgården byttes backen in - och han satte en av straffarna som gav titeln till Malmö FF.

- Jag har väntat på det här. Vad har det varit, åtta matcher jag missat? Plus två U21-matcher. Så jag har missat tio matcher. Det var en perfekt tid för att kunna spela match igen, säger Olsson.

Ändå hade du kyla när du slog straff?

- Jag var lugn. Jag var lugn.

- Det här var en perfekt match. Det var det här jag behövde. Att känna pressen. Det var kul. Jag är säker på mina straffar. Jag känner mig bekväm. Jag har tänkt på det här i en vecka, att om det blir straffar så skulle jag vilja ta en.

Veteranen var dock fundersam kring hur han skulle agera från straffpunkten mot Djurgårdens målvakt Jacob Widell Zetterström.

- Jag slog en straff mot Zetterström förra året och då gick han åt rätt håll. Jag tvekade kring om jag skulle gå samma väg. Det var därför jag slog i andra hörnet. Skönt att han slängde sig där jag slog den förra året.

Om formen säger han:

- Det är lite ringrostigt. Jag måste komma in i matchtempot och jag har inte det alls. Jag har bara tränat mycket smålagsspel och inte elva mot elva. Det är därför jag får små minuter nu för att komma in i det igen. Jag är lite ringrostig men skottet är fortfarande kvar, så det är okej.

Hur var det att vara borta så länge? Konstigt?

- Ja. Efter några matcher så kändes det lite som en semester. Det är inte bra, säger Olsson och skrattar.

- Det är farligt. Men senaste två veckorna har jag tränat ordentligt och kört extralöpningar för att hålla igång. Men det har mer varit den mentala biten som jag jobbat med för att komma in i den här matchen. Jag visste att jag skulle komma in om det var nära straffar.

Det hade de (tränarna) sagt till dig innan? Att de ville ha dig för en straff?

- Ja, exakt.

Varför är du så bekväm med det?

- I klubblaget har jag alltid varit andraskytt så jag har inte tagit så många men jag har alltid varit bekväm med det.

MFF-tränaren Henrik Rydström bekräftar att det var planerat att Olsson skulle hoppa in sent för att kunna ta en straff.

- Han är hundraprocentig på straffar och han har ett sätt att se på den situationen som är härlig. Han kanske tycker det är jobbigt men han hanterar det på ett väldigt bra sätt. Vi ville ha in honom, säger Rydström.