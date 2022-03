Ondrejka hyschade Blåvitt-publiken: "De blev verkligen helt tysta"

IF Elfsborg slog under söndagen ut IFK Göteborg ur svenska cupen och avancerar nu till semifinal. Matchens enda mål gjordes av Jacob Ondrejka, 19, i matchens 65:e minut. Han vek in från kanten och avlossade ett distinkt skott i första hörnet av målet.

Direkt efter målet sprang Ondrejka ner mot Blåvitt-supportrarna på kortsidan och hyschade dem.

- Det är så det ska vara, säger Ondrejka till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det är en liten rivalitet här emellan och det är alltid kul att fira lite extra mot IFK Göteborg. Jag tycker om när det blir lite hat … eller, kanske inte hat, men när folk skriker lite extra. Man får bensin då. Det är som att man blir mer taggad när man får höra skit.

Var du inte rädd att bli varnad?

- Nej, det får jag ta i så fall. Den smällen tar jag.

- De blev verkligen helt tysta när jag gjorde målet, fortsätter 19-åringen.

Blåvitts Marcus Berg var dock inte lika imponerad av Ondrejkas val av firande.

- Det är upp till honom vad han vill göra. Står han för det så … Det är ingenting som jag hade gjort, men det är upp till honom, säger Berg.

Tobias Sana:

- Det är mycket känslor. Det är vad det är, han var glad. Du får fråga honom, jag tänker inte lägga någon vikt vid det. Det var ett fint mål som han gjorde, det får jag ge honom, kommenterar Sana.

I semifinalen, som spelas nästa helg, ställs Elfsborg mot vinnaren i kvartsfinalen mellan Hammarby och Norrköping.