Öser in mål i division 1 – nu vill Akropolis skrälla mot Djurgården: "Det största som hänt i Akropolis historia"

50 mål på 19 matcher. Akropolis öser in mål i division 1 norra. Nu vill laget skrälla mot Djurgården i svenska cupen. - De kanske tänker på Malmö-matchen i helgen och då har vi kvaliteter som kan avgöra, säger anfallaren Victor Söderström till Fotbollskanalen.

Akropolis har haft en kanonsäsong i division 1 norra. Laget toppar serien fem poäng före tvåan Umeå FC och lagets spel präglas av en offensivlusta som imponerar. På 19 matcher har Akropolis svarat för 50 mål framåt, hela 13 mål fler än Linköping City som noterats för näst flest mål i serien.

Under torsdagskvällen väntar spel i svenska cupen för Akropolis då man ställs mot Djurgården, som i sin tur toppar allsvenskan.

- Först och främst respekterar vi dem. Det kommer bli en rolig match och vi har inget att förlora. Vi kommer att gå ut på plan och spela vårt spel med mycket passion. Det kommer bli en tuff och svår match men om vi är fokuserade kommer vi definitivt ha en chans. Vi är inte ett lag som kommer ställa alla spelare i eget straffområde och försöka hålla nollan. Vi prioriterar att ha roligt och kommer spela vårt spel, säger Akropolis tränare Konstantinos Panagopoulos till Fotbollskanalen.

Panagopoulos, som tidigare tränat flera klubbar på hög nivå i Grekland, har tränat Akropolis sedan 2017 och präntat in ett nytt spelsystem i laget. Bollen ska spelas längs backen och lagets stjärna är inte en enskild spelare utan helheten.

- Det är sättet vi spelar fotboll på som gör att vi gör mycket mål. Allt började på försäsongen där vi ändrade en del i taktiken. Det är hårt arbete som gäller och det är inte bara under årets säsong som vi gjort mycket mål, säger Panagopoulos.

Kan man peka på någon speciell del i spelet som gör att ni är så målfarliga?

- I Sverige föredrar många lag 4-4-2 och de senaste åren har också många lag spelat 3-5-2. Så vi spelar på ett sätt där vi kan utnyttja det och där vi kommer in med många spelare i boxen.

Victor Söderström, med ett förflutet i Frej och Brommapojkarna, är Akropolis bästa målskytt under årets säsong med 13 fullträffar. Han menar att tränaren Panagopoulos är en viktig del i varför laget gör så mycket mål.

- Jag skulle säga att mycket av förklaringen till varför vi gör så mycket mål beror på att vi har ett tydligt spelsätt där alla vet sina roller. Man har varit i andra klubbar i Sverige på samma nivå där det inte har varit lika tydligt som det är här. Jag är mindre inblandad i spelet och kan i stället fokusera på att vara på plats i boxen och göra mål, säger Söderström.

Hur viktig är er tränare?

- Han är väldigt viktig. Han har varit tydlig med att jag kommer vara nia. Sen har man fått kämpa för sin plats och då känner man att förtroendet finns där. Vi litar på varandra och jag gillar att ha pressen samtidigt som jag inte ställs över bara för att jag inte lyckas göra mål en match.

Hur ser du på era chanser mot Djurgården?

- Vi ska försöka spela som vi alltid gör. Det ska bli väldigt kul att möta Jacob Une Larsson (mittback i Djurgården). Jag känner honom sen innan och han har verkligen utvecklats. Om han nu spelar blir det en rolig utmaning att försöka lyckas ta sig förbi honom.

- Möter vi dem tio gånger tar de hem de flesta matcherna, men när det är en match så här har vi chansen. De kanske tänker på Malmö-matchen i helgen och då har vi kvaliteter som kan avgöra.

Vad skulle det betyda att gå vidare?

- Det skulle ge en självförtroendeboost. Gruppspelet börjar ju i vår så försäsongen blir också kortare och roligare. Men vårt största mål med årets säsong är att gå upp i superettan, så på så sätt bryr jag mig inte så mycket om resultatet.

Tränaren Panagopoulos menar att Akropolis har en chans att avancera till gruppspel i svenska cupen men är också tydlig med att det skiljer två serier mellan Akropolis och Djurgården.

- Om något sånt (avancemang till svenska cupens gruppspel) händer kommer det vara något av det största som hänt i Akropolis historia. Men vi måste vara ödmjuka. Vi möter ett topplag i allsvenskan, säger han.

