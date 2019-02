ÖSK-mittfältare kan missa cuppremiären mot Gais

Johan Mårtensson, 29, var ordinarie på Örebros innermittfält under förra säsongen. I allsvenskan blev det 23 matcher för Mårtensson, men när ÖSK drar igång årets tävlingssäsong på lördag kan de få göra det utan mittfältaren.

Nerikes Allehanda rapporterar att Mårtensson är sjuk och att han är ett frågetecken inför mötet med Gais i svenska cupen.

- Johan Mårtensson missade matchen mot Degerfors på grund av magsjuka. Nu har det gått över till halsont. Vi får se om han kan spela, säger ÖSK-tränaren Axel Kjäll.

Kjäll berättar vidare att Mårtensson måste vara tillbaka i full träning dagen innan match för att vara aktuell för spel.

Sedan tidigare står det klart att ÖSK får klara sig utan duon Martin Broberg och brassebacken Fabio. Den förstnämnda är lårskadad medan Fabio har ådragit sig en korsbandsskada.

Du ser lördagens möte mellan Örebro och Gais på C More Live och kan streama mötet via cmore.se. Avspark 16:00.