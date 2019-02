ÖSK:s avbräck: Lorentzson missar cupmatch

Under söndagen ställs Örebro SK borta mot Nyköping Bis i svenska cupen. Då saknas ÖSK:s Martin Lorentszon. - Han har en känning i höften, säger tränaren Axel Kjäll till Nerikes Allehanda.

Martin Lorentzson spelade från start i Örebros premiärseger i svenska cupen mot Gais. Då vann ÖSK med 2-1 och Lorentzson spelade hela matchen men till helgen, när laget ställs mot Nyköping Bis på bortaplan, finns försvarsspelaren inte med.

Lorentzson har problem med en höftskada.

- Han har en känning i höften, i sätet, som han dragits med sedan matchen mot Gais. Vi trodde nog i början av veckan att det var under kontroll, men han är inte aktuell för truppen mot Nyköping, säger ÖSK-tränaren Axel Kjäll till Nerikes Allehanda.

Utöver Lorentzson och mittbacken Fabio, som är långtidsskadad, fanns alla spelare med och tränade för fullt under lördagen är därmed aktuella för spel.

- Daniel Björkman och Johan Mårtensson är tillbaka i full träning, och Martin Broberg har stegrat sin träning ännu lite till. Idag var han med på allt, och det är kul även om belastningen idag var lite lägre eftersom det är match imorgon. Han var med och körde tio mot tio, och gjorde maximala aktioner innan dess. Jag får summera med honom nu efteråt hur han tycker att det kändes, säger Kjäll.

