Pehrsson: "Kanske kommer det göra finalen ännu mer fysisk"

Över 4 500 biljetter är sålda till Malmös sektion i cupfinalen mot Djurgården. Det innebär att MFF får med sig sitt största bortafölje upp till en match i Stockholm någonsin.

- Vi har ett enormt följe med oss, och det inspirerar så klart ännu mer till att göra dagen till något riktigt bra, säger tränaren Magnus Pehrsson.

- Det här är en match där det ska koras en mästare. Det finns en skön känsla i det, för det finns något att vinna. Man kan få en titel på kontot och det kan också smitta av sig framåt i allsvenskan.

Inget av lagen flyger, resultatmässigt sett, in i den här finalen. Tror du att det kommer innebära något för det spelmässiga eller taktiska?

- Nej, faktiskt inte. Det här är ju också lagen som presterat bäst i Sverige i cupen. Nu kommer vi båda in med ett bagage efter de första omgångarna i allsvenskan som ingen av klubbarna är nöjda med. Men det här är en match där det ska bli en vinnare, då tror jag det är mer lagets egenskaper och sätt att spela fotboll på som ställs mot varandra. Jag har svårt att se att det kommer bli en annan matchbild än de som var i de tidigare mötena mellan oss. Det vill säga väldigt mycket kamp, andrabollsspel, mycket fajt och säkert omställningar åt båda håll. Båda kommer törsta efter titeln, så kanske kommer det göra det ännu mer fysiskt på det sättet.

I måndags föll MFF hemma mot rivalen IFK Göteborg i allsvenskan.

- Vi var rejält nerslagna efter matchen och dagen efter. Det var inte kul att möta upp gårdagen (läs tisdagen). Vi har presterat okej men saknat den där extrema vinnarmentaliteten som gör att vi vinner matcher som vi borde. I dag (läs under onsdagen) är vi tillbaka på banan och jag känner att det finns en ny energi i laget. Vi har ett bagage med oss från vad vi gjort men känslan är positiv, säger Magnus Pehrsson.

Malmö FF spelar i dag cupfinal mot Djurgården, en match som börjar 15.00 och sänds via C More och TV12.