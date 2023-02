Rieks öppnar för annan roll i MFF: "Att spela där passar mig"

Danskens 2021 var så bra att Malmö FF förlängde Søren Rieks utgående avtal med två år. Fjolåret blev dock en besvikelse, med skadeproblem som inleddes under försäsongen och som gjorde att han bara spelade kontinuerligt under hösten. Sammanlagt blev det endast 15 allsvenska matcher för Rieks.

Besvären har han inte skakat av sig i vinter. Ett ryggskott gjorde att Rieks missade en träningsmatch under Spaninenlägret, och huvudtränaren Henrik Rydström tvekar över att sätta veteranyttern i spel i dagens svenska cupen-premiär mot Skövde AIK. Men Rieks ser positivt på hans skick.

- Det går framåt. Det har känts bra sedan vi kom hem från lägret och jag har kört på enligt plan. Jag känner mig bra igen och jag kan köra på hundra procent under träning, säger han.

Sedan i höstas har konkurrensen ökat på Rieks vänsterytterposition, med Taha Ali in och Sebastian Nanasi som återvänt från lån.

- Jag tänker först och främst att vi har en bra trupp. Vi har fått in Taha, som ser jättebra och pigg ut på träningarna. Sedan tror jag inte att man kommer köra in en formation. Du kommer kanske också växla, där det en match behövs specifika spelare och en annan match behövs det andra. Annars tar man upp kampen på träning och kör på som vanligt. Det är inget nytt med konkurrensen, säger Rieks.

Han spår att MFF:s spelsätt kommer bli mer flödande under Rydström jämfört med fjolårets olika huvudtränare. Liknande filosofin under Jon Dahl Tomasson vill Rydström att spelarna ska ges ansvar att hitta lediga ytor och gå på instinkten. Rieks började användas på ett tremannamittfält under hösten, och tror att det kommer bli fler matcher på den positionen.