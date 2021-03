"Rolle" inför tuffa cupavgörandet: "Alltid svårt att jämföra"

Förutsättningarna är glasklara - vinner Blåvitt mot IFK Norrköping går de vidare i svenska cupen. Laget gav sig själva chansen till det genom Tobias Sanas sena kvittering från straffpunkten mot Gif Sundsvall (1-1). Men det blir ingen enkel uppgift för tränaren Roland Nilssons mannar.



- Vi kommer möta ett väldigt bra lag. De har visat i de två andra cupmatcherna att de har fått saker och ting på plats ganska snabbt. De har gjort mål och försvarat sig bra, så vi kommer möta ett väldigt bra lag, säger han till Fotbollskanalen.

ANNONS

"Rolle" fortsätter:

- Samtidigt känner vi att vi är på väg i rätt riktning och börjar få styr på saker. Vi är i en lite annan process där vi haft många spelare ut och många spelare in. Vi är inte klara ännu och vi kommer fortsätta jobba hårt till allsvenskan börjar.



Vilken skillnad ser du på Rikard Norlings Norrköping kontra Jens Gustafssons?

- Det är alltid svårt att jämföra så, särskilt när vi inte spelat så många matcher utan vi får se i framtiden hur förändringarna blir.



Blåvitt gick in till årets turnering som regerande mästare efter finalvinsten mot Malmö FF ifjol. Trots det finns ingen form av mättnad, enligt ”Rolle”.



- Cupen är en viktig bit och gör att man får en chans att spela i Europa, så det är solklart viktigt för oss. Så vi kommer ge allt när vi är där på söndag.



Han utvecklar vikten av att ett avancemang gör att laget bibehåller tävlingsnerven i form av tävlingsmatcher ännu tätare in på den allsvenska premiären.



- Alla tävlingsmatcher ger ju lite extra i inställning och nerv, så det är alltid bra att spela fler av de matcherna.

ANNONS

Har ni några nya skador sedan Sundsvalls-matchen?

- Nej, vi har klarat oss ifrån det.

Matchen spelas på söndagseftermiddagen med start 17.00. Den går att se via C Mores plattformar.