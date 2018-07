Team TG FF - Athletic Eskilstuna

Brottby SK - IFK Norrköping

Hudiksvalls FF - Jönköpings Södra IF

Enskede IK - Degerfors IF

Arameisk-Syrianska IF - IK Frej

Strömsbergs IF - IK Sirius

IF Sylvia - Djurgårdens IF

FC Gute - Östersunds FK

Karlbergs BK - Dalkurd

Akropolis IF - Örebro SK

Karlstad BK - Gefle IF FF

Västerås SK FK - IK Brage

Nyköpings BIS - Gif Sundsvall

Carlstad United - Hammarby

Sandvikens IF - AIK

Friska Viljor FC - IF Brommapojkarna

Eskilsminne IF - Helsingborgs IF

Smedby AIS - Gais

Assyriska BK - IFK Värnamo

FC Rosengård - Landskrona Bois

Lindome Gif - Norrby IF

Karlskrona UF - Varbergs Bois

Assyriska Turabdin - Kalmar FF

Skövde AIK - Östers IF

Skoftebyns IF - Falkenbergs FF

Lunds BK - Malmö FF

Motala AIF FK - IF Elfsborg

Hässleholms IF - Trelleborgs FF

Hisingsbacka FC - Örgryte IS

Sävedalens IF - Halmstads BK

Växjö United FC - BK Häcken

Torns IF - IFK Göteborg