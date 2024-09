Så lottades svenska cupens tredje omgång

Liksom tidigare kliver de damallsvenska lagen in i den tredje och sista kvalomgången i svenska cupen, innan gruppspelet drar i gång i början av nästa år.

Alla speltider och speldagar är inte kommunicerade, men sista speldagen för omgången är 6 november.

Hela lottningen:

Gamla Upsala SK – Hammarby

Bollstanäs SK – AIK

Örebro SK - Linköping FC

Jitex BK – BK Häcken

Husqvarna FF - Växjö DFF

IFK Kalmar – Kristianstads DFF

Helsingborgs IF – FC Rosengård

Mallbackens IF Sunne – Kif Örebro

Varbergs BoIS - Vittsjö GIK

Skellefteå FC - Piteå IF

Eskilstuna United – IFK Norrköping

IK Uppsala - Djurgården IF

Sandvikens IF - Umeå IK



Alingsås IF - Lidköpings FKÄlvsjö AIK – BrommapojkarnaMalmö FF – Trelleborgs FF