Så ska Blåvitt besegra Djurgården i gruppfinalen: "Blir avgörande"

IFK Göteborg ställs mot Djurgården i en helt avgörande gruppfinal i svenska cupen. Tränare Jens Askou såg länge ut att få klara sig utan mittbacken Sebastian Hausner som skadade sig i 1-0-segern mot Skövde, men dansken har repat sig och finns med i truppen.

Med Johan Bångsbo såld har Askou i övrigt få alternativ att laborera med bredvid givne Gustav Svensson. Av träningarna inför matchen att döma stod valet mellan Oscar Wendt (normalt sett vänsterback) och Adam Carlén (normalt sett defensiv mittfältare).

Men det var i Hausners frånvaro.

- Oscar har spelat där lite. Inte så mycket i sin karriär men lite den senaste tiden. För Carlén var det lite längre sedan han spelade där, men han stod för en fin insats på den positionen i måndags (reservlagsmatch mot Ljungskile). Vi jobbar vidare med det, så får vi se vad vi väljer, säger Askou.

Annons

Djurgården leder gruppen på målskillnad efter att ha besegrat Skövde med 2-0 och Nordic United med 5-0. Det innebär att IFK Göteborg är piskade till att vinna på Tele2 för att ta sig vidare till kvartsfinal.

- Det blir kul. Det är detta vi hade hoppats på - att åka till Stockholm och spela om förstaplatsen i gruppen. Det händer nu. Vi ser fram emot det.

- Det är ett fint lag och det ser ut som att de har hittat något som funkar. Det är upp till oss att visa det vi gjorde senast vi mötte dem, hemma på Gamla Ullevi, att vi kan göra det jobbigt för dem att spela sitt spel och samtidigt utmana dem på det vi är bäst på. Men det krävs en topprestation.

Under hösten vann IFK Göteborg sina matcher främst via hög intensitet, presspel och kontringsspel. Under vintern har Blåvitt försökt utveckla sitt eget spel med bollen för att kunna bli mer spelförande och få mer kontroll på matcherna.

Annons

Mot Djurgården krävs det att IFK Göteborg hittar rätt balans för att kunna knipa segern, menar Jens Askou.

- Det blir avgörande. Vi måste vara väldigt bra defensivt, men också att vi samtidigt löser olika faser med bollen på ett bra sätt för att få den kontrollen på matchen som vi vill.

Djurgården har ett namnstarkt mittfält med spelare som Albin Ekdal, Rasmus Schüller, Samuel Leach Holm, Magnus Eriksson - och inte minst stortalangen Lucas Bergvall som alternativ. Det verkar inte skrämma Jens Askou nämnvärt.

- Jag tror inte att de får spela med fler spelare på planen än vad vi får. Men det är fina spelare. Några av deras centrala mittfältare har riktigt fina karriärer bakom sig och sen har de en av Sveriges mest talangfulla spelare som vi får försöka göra det jobbigt för.

Lucas Bergvall storspelade mot Nordic United i Djurgårdens senaste match - och stod för två mål och en assist.

Annons

- Det är en väldigt talangfull och ung mittfältare. Men det ser alla när han säljs direkt till Premier League för stora pengar. Han kommer få en väldigt fin framtid - efter söndagens match, avslutar Askou med ett leende.

Mötet mellan Djurgårdens IF och IFK Göteborg startar klockan 17.30 under söndagen - och visas på TV4 Play.