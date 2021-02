Sandviken jagar cupskräll mot Blåvitt: "Aldrig varit mitt lag"

Ettan-laget Sandvikens IF deltar i år i svenska cupen-gruppspelet för andra året i följd och för tredje gången sedan det nya formatet infördes 2012/2013. Trotjänaren Jimmy Hansson, 33, har spelat med laget i samtliga gruppspel och var med när Sandviken tog cupmötet med Malmö FF till förlängning under 2012, slog ut AIK under 2013 och när laget tog en skrällpoäng mot Djurgården (2-2) i gruppspelet under 2020.

Under lördagen inleder Sandviken årets gruppspel mot IFK Göteborg och därefter väntar spel mot IFK Norrköping och Gif Sundsvall. Sandviken är på förhand stor "underdog".

ANNONS

Hansson, som i år gör sin 13:e säsong i ettan-laget, berättar nu att han ser fram emot att få ställas mot Blåvitt. Hansson är uppväxt i Göteborg, men har en bakgrund med spel i Västra Frölundas ungdomsverksamhet.

- Det blir kul och speciellt såklart. Vi har mött en del stora lag tidigare med Djurgården, Malmö och AIK, men eftersom att jag är uppväxt i Göteborg, så blir det här extra speciellt för mig den här gången, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det har aldrig varit mitt lag, då jag är från Västra Frölunda, så Frölunda är mitt lag, även om de är i tvåan nu. Jag var dock ofta och tittade på Blåvitt på Gamla Ullevi ändå. Det var nära till hands, så jag har varit där mycket, men jag har aldrig hållit på dem.

Hansson har tidigare ställts mot Blåvitt på ungdomsnivå, men aldrig på seniornivå. Han känner dock Alexander Jallow, då de har spelat ihop tidigare.

- Det ska bli kul att möta honom. Han är på gång ordentligt, så det blir kul. Vi spelar även mot varandra på kanten, så det lär förhoppningsvis bli en hel del dueller.

ANNONS

Hansson menar att det är roligt att få möta några av Sveriges bästa lag i cupen.

- Det här är en extra krydda till den vanliga säsongen och med ett cupspel på försäsongen, så är det mycket roligare än de vanliga träningsmatcherna. Det är också kul att möta de bästa lagen i Sverige och att få mäta sig med dem.

Vad ger du er för chanser i gruppen?

- Chanserna till avancemang är kanske inte jättestora. Det är Blåvitt med all deras historia som en av Sveriges största klubbar och sedan är det Norrköping, som är ett etablerat topplag de senaste åren. Sedan har Gif Sundsvall värvat bra och är ett lag som siktar på att vara i toppen i superettan, så chanserna är inte jättestora. Vi kan bara göra vårt bästa och sedan får vi se hur långt det räcker.

Vad betyder det att ni har skrällt tidigare?

- Vi vet ju att det är möjligt. Många var med förra året, men det är inte så många kvar sedan vi mötte Malmö och AIK. De nya vet ju att det har hänt och att det är möjligt, att chansen finns, så det betyder ju något såklart.

ANNONS

Sandvikens IF slutade i fjol på sjätte plats i ettan norra.

Matchen börjar klockan 13.00 och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.