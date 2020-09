Se AIK, Blåvitt och HIF i svenska cupen - här är sändningstiderna

I slutet av augusti lottades andra omgången till svenska cupen. Det är den sista omgången innan gruppspelet tar vid och det är också i det här skedet som elitklubbarna kliver in.

C More sänder flera av de allsvenska klubbarnas matcher. Förutom matcherna nedan så kommer C More även att sända IFK Norrköping, Malmö FF, Hammarby och Djurgården i omgång 2.

Så här ser sändningstiderna ut.

Onsdag 30/9:

18.30: Steungsunds IF – IF Elfsborg, C More Live

18.30: Husqvarna FF – IFK Göteborg, Sportkanalen

18.30: Halmia – Helsingborgs IF, C More Live 2

Torsdag 1/10

18.30: Karlslunds IF – AIK, C More Fotboll

Alla matcher ovan går att streamas på cmore.se.