Se alla matcher - så sänds svenska cupen i C More

Alla matcher i svenska cupen streamas också på C More.

Lördag 16 februari

14:00: AIK-Jönköpings Södra, Sportkanalen

14:00: Örgryte-Norrby, C More Fotboll

14:00: Häcken-Brage, C More Live

14:00: Rosengård-Brommapojkarna, C More Live 5

16:00: Östersund-Halmstad. C More Fotboll

16:00: Örebro-Gais, C More Live

16:00: Karlstad-Sirius, C More Live 5

Söndag 17 februari

15:00: Malmö-Degerfors, C More Fotboll

15:00: Djurgården-Frej, C More Live

15:00: Falkenberg-Öster, C More Live 2

15:00: Hässleholm-Elfsborg, C More Live 3

15:00: Nyköping- IFK Göteborg, C More Live 4

15:00: Assyriska/Turabdin-AFC Eskilstuna, C More Live 5

17:00: IFK Norrköping-Värnamo, Sportkanalen

Måndag 18 februari

19:00: Hammarby-Varberg, Sportkanalen

19:00: Eskilsminne-Dalkurd, C More Fotboll

Fredag 22 februari

19:00: Assyriska/Turabdin-IFK Norrköping, C More Fotboll

Lördag 23 februari

14:00: Hässleholm-Djurgården, Sportkanalen

14:00: Elfsborg-Frej, C More Fotboll

14:00: Sirius-Halmstad, C More Live 4

14:00: Karlstad-Östersund, C More Live 5

16:00: Falkenberg-Degerfors, C More Fotboll

16:00: AFC Eskilstuna-Värnamo, C More Live 5

Söndag 24 februari

15:00: Eskilsminne-Hammarby, C More Fotboll

15:00: Nyköping-Örebro, C More Live

15:00: Dalkurd-Varberg, C More Live 2

15:00: Rosengård-Häcken, C More Live 3

15:00: Brommapojkarna-Brage, C More Live 4

17:00: Norrby-AIK, Sportkanalen

17:00: Örgryte-Jönköpings Södra, C More Live

Måndag 25 februari

19:00: IFK Göteborg-Gais, Sportkanalen

19:00: Öster-Malmö, C More Fotboll

Lördag 2 mars

14:00: AIK-Örgryte, Sportkanalen

14:00: Jönköpings Södra-Norrby, C More Live 3

14:00: Värnamo-Assyriska/Turabdin, C More Live 4

14:00: IFK Norrköping-AFC Eskilstuna, C More Live 5

16:00: Häcken-Brommapojkarna, C More Live 4

16:00: Degerfors-Öster, C More Live 5

16:00: Brage-Rosengård, C More Play

16:00: Malmö-Falkenberg, C More Fotboll

Söndag 3 mars

15:00: Djurgården-Elfsborg, Sportkanalen

15:00: Östersund-Sirius, C More Fotboll

15:00: Halmstad-Karlstad, C More Live

15:00: Frej-Hässleholm, C More Live 2

17:00: Örebro-IFK Göteborg, C More Fotboll

17:00: Gais-Nyköping, C More Live

Måndag 4 mars

19:00: Hammarby-Dalkurd, Sportkanalen

19:00: Varberg-Eskilsminne, C More Fotboll

KVARTSFINALER

Lördag 9 mars

14:00: tba-tba, Sportkanalen

16:00: tba-tba, C More Fotboll

Söndag 10 mars

15:00: tba-tba, C More Fotboll

17:00: tba-tba, Sportkanalen

SEMIFINALER

Lördag 16 mars

18.15: tba-tba, TV12

Söndag 17 mars

18.15: tba-tba, TV12

FINAL

Torsdag 30 maj

15:00: tba-tba, TV12