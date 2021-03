Selmani taggad inför första derbyt med Bajen: "Jag spelar för supportrarna"

Hammarbys stora köp i vinter, Astrit Selmani, är rejält laddad inför söndagens avgörande gruppspelsmatch i svenska cupen. Nu ska forwarden få spela sitt första Stockholmsderby.

- Jag är oerhört taggad och förväntansfull. Det är en häftig match. Det här betyder mycket för laget, för supportrarna och för allihopa. Vi är oerhört taggade, säger Selmani.

Bajen leder gruppen på bättre målskillnad än AIK och därför räcker det med ett kryss för de grönvita för att avancera till kvartsfinal. Men några planer på att spela på resultatet har inte Hammarby.

ANNONS

- Vi kommer inte gå för något kryss. Jag tror inte det kommer hålla om man går ut och tänker så. Vi måste gå ut för att vinna. Vi vet att de vill vinna. Och man vill ju vinna derbyn.

Vad tänker du om AIK som motståndare?

- De har ett bra lag. Stabilt lag bakåt. Och de vinner sina matcher. Sen har jag inte så mycket mer att säga. Jag har inte sett så mycket. Men det ska bli kul att möta AIK.

Vilka ser du som favorit?

- Jag ser mig alltid själv som favorit. Det är inget som är dåligt eller kaxigt. Man ska känna sig som favorit. Jag tror att de känner sig som det också. Vi vill vinna alla våra matcher.

Selmani säger att hans egen form "känns okej" och han är nöjd med vad laget fått ut hittills i år.

- Vi har fått resultaten vi vill. Spelet har kanske inte suttit till 100 procent men det ska det väl inte göra nu heller. Stundtals har vi kommit upp i nivå och då smälls det direkt in mål.

Har det märkts att det är en derbyvecka ni är inne i nu?

- Det är klart att man märker det på alla i laget, att alla är taggade och oerhört sugna på att få spela på söndag. Det är de här matcherna man vill spela.

ANNONS

- Det är klart att det är en stor match. Men den hade varit ännu större om vi hade fått ha supportrarna här. Jag saknar supportrarna enormt mycket.

Du spelar med mycket vilja och attityd redan, hur blir det när du får in 25 000 åskådare här?

- Jag spelar för supportrarna. Det kan jag säga. Bara nu när vi var nere i Oskarshamn så hörde man de runt omkring. Då var det gåshud. Och jag kände bara kärlek och glädje. Jag bara längtar till att de får komma in på arenorna.

Hammarby-AIK har avspark klockan 13.00 under söndagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.