Spelschemat fastställt i Svenska Cupen - Göteborgsderbyt kan flyttas till Ullevi

Grupp 1

AIK - Jönköpings Södra IF, 16 februari 14.00, Friends Arena

Örgryte - Norrby IF, 16 februari 14.00, Valhalla 1

Norrby IF - AIK, 24 februari 17.00, Borås Arena

Örgryte - Jönköpings Södra IF, 24 februari 17.00, Valhalla 1

Jönköpings Södra IF - Norrby IF, 2 mars 14.00, Slättens IP

AIK - Örgryte, 2 mars 14.00, Friends Arena

Grupp 2

Assyriska Turabdin IK - AFC Eskilstuna, 17 februari 15.00, Tipshallen Elmia Jönköping

IFK Norrköping - IFK Värnamo, 17 februari 17.00, Östgötaporten

AFC Eskilstuna - IFK Värnamo, 23 februari 16.00, Tunavallen

Assyriska Turabdin IK - IFK Norrköping, 24 februari 19.00, Tipshallen Elmia Jönköping

Värnamo - Assyriska Turabdin IK, 2 mars 14.00, Ljusaveka konstgräs

Norrköping - AFC Eskilstuna, 2 mars 14.00, Östgötaporten

Grupp 3

Malmö FF - Degerfors IF, 17 mars 15.00, Spelplats ej klar

Falkenbergs FF - Östers IF, 17 februari 15.00, Kristineslätt IP

Östers IF - Malmö FF, 23 februari 16.00, Tipshallen Växjö (Flyttas till den 25 februari om Malmö går till slutspelet i Europa League)

Falkenbergs FF - Degerfors IF, 23 februari 16.00, Kristineslätt IP

Degerfors IF - Östers IF, 2 mars 16.00, Stora Valla B-plan

Malmö FF - Falkenbergs FF, 2 mars 16.00, Spelplats ej klar

Grupp 4

Hammarby - Varbergs BoIS, 18 februari 19.00, Tele2 Arena

Eskilsminne - Dalkurds FF, 18 februari 19.00, Olympiafältet Plan 10

Eskilsminne - Hammarby, 24 februari 15.00, Olympiafältet Plan 10

Dalkurds FF - Varbergs BoIS, 24 februari 15.00, Gavlevallen

Varbergs BoIS - Eskilsminne, 4 mars 19.00, Övrevi C

Hammarby - Dalkurds FF, 4 mars 19.00, Tele2 Arena

Grupp 5

BK Häcken - IK Brage, 16 februari 14.00, Bravida Arena

FC Rosengård - IF Brommapojkarna, 16 februari 14.00, Spelplats ej klar

FC Rosengård - BK Häcken, 24 februari 15.00, Spelplats ej klar

IF Brommapojkarna - IK Brage, 24 februari 15.00, Grimsta IP

IK Brage - FC Rosengård, 2 mars 16.00, Domnarvsvallen

BK Häcken - IF Brommapojkarna, 2 mars 16.00, Bravida Arena

Grupp 6

Östersunds FK - Halmstad BK, 16 februari 16.00, Jämtkraft Arena

Karlstad BK - IK Sirius, 16 februari 16.00, Spelplats ej klar

Karlstad BK - Östersunds FK, 23 februari 14.00, Spelplats ej klar

IK Sirius - Halmstad BK, 23 februari 14.00, Lötens IP

Halmstad BK - Karlstad BK, 3 mars 15.00, Skedalaheds IP

Östersunds FK - IK Sirius, 3 mars 15.00, Jämtkraft Arena

Grupp 7

Djurgården - IK Frej Täby, 17 februari 15.00, Tele2 Arena

Hässleholms IF - IF Elfsborg, 17 februari 15.00, Spelplats ej klar

Hässleholms IF - Djurgården, 23 februari 14.00, Spelplats ej klar

IF Elfsborg - IK Frej Täby, 23 februari 14.00, Borås Arena

IK Frej Täby - Hässleholms IF, 3 mars 15.00, Vikingavallen/Täby IP

Djurgården - IF Elfsborg, 3 mars 15.00, Tele2 Arena

Grupp 8

Örebro SK - Gais, 16 februari 16.00, Behrn Arena

Nyköpings BIS - IFK Göteborg, 17 februari 15.00, Rosvalla IP KG

Nyköpings BIS - Örebro SK, 24 februari 15.00, Rosvalla IP KG

IFK Göteborg - Gais, 25 februari 19.00, Bravida Arena

Gais - Nyköpings BIS, 3 mars 17.00, Bravida Arena

Örebro SK - IFK Göteborg, 3 mars 17.00, Behrn Arena