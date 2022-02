Stahre sågar sitt Blåvitt efter poängtappet: "Det går för långsamt - inte tillräckligt skarpt"

IFK Göteborg såg länge ut att gå mot segern borta mot Norrby IF. Detta efter att Emil Salomonsson gjort mål i sin tävlingscomeback, tidigt i den andra halvleken. 1-0-ledningen stod sig länge, men i den 91:a minuten fick Norrbys Nino Osmanagic på en drömträff och kunde, via ribban, skicka in kvitteringen, som sedan blev slutresultatet.

- Man får väl dela upp känslorna på lite olika sätt. Det är prestationen i helhet, det är resultatet och sedan är det de sista minuterna, säger Mikael Stahre och fortsätter:

- I andra halvlek kontrollerar vi matchbilden fullständigt. Som jag ser det så ska vi dra ifrån då. Som det blev, när de är tröttkörda, det är inte tillräckligt vasst. Vi ska göra tvåan. Sedan är det ju jävligt tufft att släppa in mål i sista minuten när vi ska få stopp. Fan, det är ju mer eller mindre slut. Vi ska ju bromsa bort i den situationen som de gör mål på, och då är det game over.

Tränaren betonar avsaknaden av tempo - främst i den första halvleken.

- Det går lite för långsamt och det är inte tillräckligt skarpt. Jag är lite förvånad, eftersom att det ser vassare och vassare ut på träningarna. Långsamt och segt.

Det oavgjorda resultatet till trots, avancerar Blåvitt till kvartsfinal om man vinner mot Mjällby i sista omgången.

- Vi har satt oss i ett bra läge inför sista omgången, det får vi inte glömma bort. Vi har fyra poäng och leder gruppen, så det är väl det positiva.

Hade Blåvitt vunnit dagens match så hade man redan varit kvartsfinalklart, eftersom att matchen mellan Mjällby och Landskrona slutade 1-1.

Är det extra surt, med tanke på resultatet i den matchen?

- Så är det ju. Vi vill inte sitta och hålla tummarna för andra resultat, vi vill kunna lösa det här själva. Men absolut, säger Stahre.