Stahre ser ut att ändra om - så kan Blåvitt starta i Göteborgsderbyt

Det blev en seger, om än en knapp sådan, i svenska cupen-premiären mot Utsiktens BK (3-2). Härnäst stundar ytterligare ett Göteborgsderby för IFK Göteborg, som på söndag möter Gais på ett fullsatt Bravida arena.

Trots att Gais är nykomlingar i superettan, tar Blåvitt inte lätt på uppgiften.

- Vi vet om att vi spelar mot ett lag som spelar i divisionen under - det är årets match för dem. Det krävs ett superfokus från vår sida, säger tränare Mikael Stahre.

Läget i truppen, då? Till skillnad från Utsikten-matchen är Sebastian Eriksson redo för spel igen efter en kortare skadeperiod.

- De flesta spelarna är tillbaka. Sebastian Eriksson är tillbaka, medan “Abbe” (Abundance Salaou) har en bit kvar och Anders Trondsen fortfarande är i rehab. I övrigt ser det bra ut, säger Blåvitt-tränaren.

På frånvarolistan har även Pontus Dahlberg gjort Trondsen och Salaou sällskap. Målvakten tvingades utgå i cuppremiären, och väntas bli borta i sex veckor. I stället väntas Adam Ingi Benediktsson, 20, få chansen mellan stolparna mot Gais - i hans blott tredje tävlingsmatch från start för klubben.

- Adam har gjort allsvenska matcher och varit med i vår trupp under flera år nu. Men det är tråkigt att Pontus inte kan vara med och spela, för han har varit bra hittills. Skadan är ju allvarlig i bemärkelsen att han missar sex veckor, men sex veckor är trots allt en greppbar tid.

Är ert mål att få Pontus spelklar till den allsvenska premiären?

- Det är ju sagt minst sex veckor, men rehabteamet jobbar ju stenhårt. Det viktigaste är att skadan blir läkt och att han blir frisk. Sedan vill man ju så klart göra det så snabbt som möjligt, menar Stahre.

Utöver målvaktsbytet väntas Sebastian Hausner ta plats i mittbackspar med Johan Bångsbo, av fredagens träning att döma. Dessutom väntas Marcus Berg göra sin första start för året.

Så kan IFK Göteborg starta mot Gais:

Ingi Benediktsson - Salomonsson, Hausner, Bångsbo, Wendt - Hagen, Svensson - Markovic, Carneil, Norlin - Berg.

Matchen mellan IFK Göteborg och Gais i svenska cupen sänds på C More och C More Fotboll med avsparkstid 13.00, söndag.