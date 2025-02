Stenssons ilska i halvtid: "Så jävla dåligt"

Degerfors IF

Djurgårdens IF slog Sandvikens IF i cuppremiären och jagade under söndagen en ny seger mot IK Oddevold på Bravida Arena på Hisingen.

Däremot blev det inte en rolig första halvlek för "Blåränderna", som låg under med 2-0 mot superettan-laget i paus. Daniel Stensson var arg när halvtidsvisslan ljöd.

- Det är så jävla dåligt. Vi kom inte upp i nivå någonstans. Vi hade sådana jävla ytor bakom oss när vi tappade bollen, oavsett var egentligen. De leder välförtjänt, sa Djurgårdens Daniel Stensson till TV4 Play i halvtid och fortsatte:

- Jag kommer inte stå här och säga några jävla klyschor. Vi var för dåliga och de gjorde det okej såklart.

Djurgården kom i slutändan ikapp och matchen slutade 2-2 på Bravida Arena. I sista omgången ställs Djurgården mot IFK Göteborg hemma på 3Arena. Djurgården behöver vinna matchen för att ta sig vidare till slutspel i turneringen.