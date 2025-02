Stillers svar om blåvita transfers - och utlänningskvoten: "Inte så stressad"

Hammarby IF

IFK Göteborg har gjort fyra nyförvärv inför årets säsong.

Imam Jagne, Tobias Heintz, Sebastian Clemmensen - och Max Fenger som gjorde sin första Blåvitt-träning under onsdagen.

- Det känns väldigt bra att ha fått klart med honom. Det har inte varit någon hemlighet att vi har sökt en spelare på den positionen, säger sportchef Hannes Stiller till Fotbollskanalen.

- Max har vi tittat på och varit väldigt intresserade av. Så att till slut komma fram till något form av avslut där känns bra. Nu har vi en bra konkurrenssituation som vi kan bygga vidare på och som vi kan bygga ett lag kring.

Transferfönstret i Sverige stänger den 25 mars, vilket innebär att IFK Göteborg har ytterligare en dryg månad på sig att göra förändringar i truppen.

Hur ser du på den återstående delen av fönstret?

- Vi får se lite grann hur det blir. Just nu känns det som att vi har en bra balans i vår trupp. Jag kommer inte göra allt för mycket aktivt nu. Sen får vi alltid vara beredda på att det kan hända saker hela vägen in, men någonstans känner jag ett litet lugn när vi har fått in en nia av Max kaliber.

Om ni inte åker på en skada, är ni klara med nyförvärv i det här fönstret då?

- Ja, i grova drag är vi det. Vi sonderar alltid marknaden, om det dyker upp någonting, men vi har en balans i vår trupp där vi numerärt ligger ungefär där vi vill vara. På det sättet känner vi oss klara, det gör vi.

Hannes Stiller berättar samtidigt att han vill ha en trupp bestående av "runt 22 utespelare och tre målvakter." I dagsläget har Blåvitt kontrakterat 23 utespelare och två målvakter.

- Jag vill inte vara för tjock i truppen utifrån där vi är nu. Sen har vi ett par skador och så där som alltid påverkar, beroende på hur långa de blir, men numerärt känner vi oss ganska välbalanserade.

- Det är mest för att det ska bli en vettig konkurrenssituation i truppen, så att man inte är för långt bort från att spela. Man vill inte hamna som spelare tre på en position, man ska känna att man kan konkurrera och hugga på en startplats.

I och med att IFK Göteborg har värvat tre nya utländska spelare under vintern (Heintz, Clemmensen och Fenger) riskerar klubben samtidigt att stöta på utmaningar med utlänningskvoten under året.

Reglerna i både allsvenskan och cupen gör gällande att nio spelare av utländsk härkomst får finnas med i matchtruppen.

IFK Göteborg har i dagsläget tolv utländska spelare i sin A-lagstrupp:

* Thomas Santos

* Anders Trondsen

* Jonas Bager

* Rockson Yeboah

* Abundance Salou

* Kolbeinn Thordarson

* David Kruse

* Arbnor Mucolli

* Eman Markovic

* Tobias Heintz

* Sebastian Clemmensen

* Max Fenger

För stunden är Arbnor Mucolli knäskadad, vilket gör att att tränarduon Stefan Billborn och Joachim Björklind har elva spelare till nio platser.

Hannes Stiller känner samtidigt ingen större oro över situationen.

- Vi har alltid det i åtanke när vi bygger truppen. Det är en faktor. Men man kan ändå variera det lite grann utifrån skadesituation och så där, säger Stiller.

- Nu är vi någon eller ett par för mycket vad gäller numerär. Samtidigt är någon av dem skadade. Det är givetvis en faktor vi måste ta med i beräkningen - men jag är inte så stressad över det som det ser ut nu. Vi har ganska bra koll på den och kan parera den över tid.

Han fortsätter sedan:

- Som det är nu får vi välja bort någon från matcherna som inte är med i truppen. Det är så det får bli. Det får man göra från match till match, det urvalet. Jag tror inte att vi är ensamma om den typen av bedömningar under veckorna.

- Sen, om man sätter ner en nål i almanackan, så ser det ut så just nu. Och vi har någon skadad som det ser ut nu. Det är klart att det blir en fråga att hantera, men det är ingenting som jag eller tränarna känner oss speciellt stressade över. Det kommer att lösa sig på ett bra sätt.

Kan någon av dessa spelare lämna permanent eller på lån innan fönstret stänger?

- Det är ingenting som jag vill kommentera nu. Jag kan bara konstatera att vi är någon för mycket nu, så får vi se vad som händer framgent.

IFK Göteborg ställs mot Sandvikens IF på lördag klockan 17.30. Cupmötet visas i TV4 Play.