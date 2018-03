AIK:s ytterback Daniel Sundgren är sedan tidigare tillbaka i full träning efter den lungpropp som han drabbades av i oktober förra året. Nyligen berättade han om sina känslor inför comebacken i en intervju med Fotbollskanalen.

Tidigare i veckan öppnade AIK:s tränare Rikard Norling för att Sundgren skulle kunna göra comeback i svenska cupens semifinal mot Djurgården under söndagen - och nu står det klart att Sundgren är med i matchtruppen till matchen.

I matchtruppen saknas dock fortsatt Joel Ekstrand och Budimir Janosevic, som båda har haft skadeproblem, och Enoch Kofi Adu, som är avstängd.

C More sänder derbyt, som har avspark klockan 18.15 under söndagen.