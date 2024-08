Superettan-klubbarna gjorde jobbet - vidare i svenska cupen

KLARA LAG:

Västerås SK

Örebro SK

Trelleborgs FF

Helsingborgs IF

IK Sirius

IFK Värnamo

FC Stockholm

Skövde AIF

Kalmar FF

Degerfors IF

Sandvikens IF

Östers IF

MATCHER KVAR ATT SPELA:

Karlbergs BK - Östersunds FK

Eskilsminne IF - IF Elfsborg

FC Trollhättan - Gais

IF Haga - Halmstads BK

IFK Berga - Örgryte IS

IFK Hässleholm - Mjällby AIF

IFK Östersund - BP

Kubikenborgs IF - AIK

Piteå IF - IFK Norrköping

Smedby AIS - Utsiktens BK

Torslanda IK - Malmö FF

IFK Simrishamn - Varbergs Bois

IK Tord - BK Häcken

Huddinge IF - Gefle IF

Enskede IK - IK Brage

Täby FK - IK Oddevold

Falkenbergs FF - Landskrona Bois

Ariana FC - IFK Göteborg

IFK Stocksund - Hammarby IF

FC Järfälla - Djurgårdens IF