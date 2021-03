SvFF: Därför får Hammarby - men inte Djurgården - flytta sin cupkvart

Både Djurgården och Hammarby har flera covid-fall i herrlaget. Blåränderna bad Svenska Fotbollförbundet om att få flytta sin kvartsfinal i svenska cupen mot Östersund på grund av situationen, men fick nej av tävlingskommittén. Önskan var att matchen skulle flyttas från söndag till måndag.

Nu har Hammarby också bett om att få sin kvartsfinal, mot Trelleborg under lördagen, flyttad - på obestämd tid. Och Bajen har fått ja av tävlingskommittén. Den cupkvarten kommer skjutas på framtiden.

Pierre Blomqvist hos SvFF förklarar:

- Djurgården ville flytta sin match från söndagen till måndagen. De stängde ner sin träningsverksamhet och återupptog den i onsdags. Då gjordes bedömningen att det medicinskt inte spelar någon roll om matchen spelas på söndagen eller måndagen. Då ansåg man inte att det fanns skäl flytta matchen en dag.

- Vad gäller Hammarby har de haft smittspridning i truppen under flera dagar och nu ska de stänga ner och isolera hela truppen. Isoleringstiden faller in under den tilltänkta matchdagen och då kan inte matchen genomföras. Det är av det skälet den skjuts upp.

Så om Djurgården hade beslutat att isolera sig över sin match i helgen så hade deras match flyttats?

- Det hade behövts prövas av TK men om man ska gå i linje med de beslut som fattats så hade det väl varit så. Men kommittén prövar ju fallen från fall till fall, så det går inte bara att översätta allt.

Djurgårdens evenemangsansvarige Mats Jonsson:

- Skälen för att man inte sköt upp vår match var för att vi helt enkelt inte hade tillräckligt många konstaterat smittade. Även om vi var överens med Östersund om matchen kunde genomföras på måndagen så var inte det tillräckliga skäl att flytta matchen, eftersom tv hade planlagt att sända matchen och lagt in det i tablån. Det var den förklaringen vi fick.

Jonsson är inte insatt kring varför Hammarby fått ja på sin hemställan om matchflytt, men säger:

- Smittläget bedömdes väl vara så pass allvarligt i Hammarby att skäl fanns för att skjuta upp det. Det kräver ganska mycket för att man ska skjuta upp en match, så enkelt är det. Jag utgår från att de skälen är uppfyllda.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson:

- Jag har ingen aning om hur tävlingskommittén resonerat. De har fattat ett beslut om vår match och vi finner oss i det.



Hammarbys evenemangsansvarige Göran Rickmer säger till Fotbollskanalen att han inte läst in sig på Djurgårdens ärende.

- Jag kan bara konstatera att svensk fotbolls regelverk bygger på tävlingsbestämmelser, vilket är logiskt, men de är inte riktigt gjorda för pandemier vilket gör att tävlingskommittén utgår från varje enskilt ärende. Vi har lämnat in en önskan om att flytta matchen och det har varit utifrån ett smittperspektiv. Hade man hårdragit det och sagt att vi skulle spela matchen så hade vi fått ihop en trupp, berättar Rickmer.

- Formellt sett ska ju förbundet fatta beslutet, men vi har haft en dialog med TK utifrån ett smittspridningsperspektiv. Hur ska vi begränsa smittan bland Hammarbys personal och hur ska vi säkerställa att det inte sprids utanför? Det är där vi har lagt oss. Sedan exakt hur de resonerat kan inte jag svara på. Jag har fått besked om att den skjutits på framtiden.