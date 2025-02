TFF:s jätteskräll - vidare till cupkvartsfinal

Djurgårdens IF

Trelleborgs FF bortaspelade under fredagen mot Degerfors IF i sista gruppspelsomgången i svenska cupen. Inför matchen toppade TFF gruppen med bättre målskillnad än Degerfors, och för båda lagen gällde seger för att med all säkerhet ta sig vidare till kvartsfinal i turneringen. Grupptrean AIK hade nämligen på förhand chans på kvartsfinal vid seger med två mål mot IFK Värnamo hemma, samt vid kryss i Degerfors-TFF.

Trelleborg, som till vardags håller till i superettan, inledde starkt och fick en drömstart. Redan i 14:e minuten slog Axel Vidjeskog till på en retur efter en hörna och fick fira 1-0. Skånelaget höll sedan ledningen till paus.

I andra halvlek tryckte Degerfors på ordentligt för ett kvitteringsmål, men utan utdelning på Stora Vallas B-plan. Slutskedet av matchen var dramatiskt, då det var sju tilläggsminuter med "Degen"-offensiv, men till slut fick Skånelaget jubla.

TFF vann med 1-0, vilket innebär att laget får spela kvartsfinal i svenska cupen. Samtidigt innebär Skånelagets trepoängare att AIK är utslaget ur turneringen.

- Jag mår hur bra som helst. Vi var tippade att komma sist, men vi visste att vi kunde slå alla lag. Vi gick in för att vinna alla matcher och nu står vi här som gruppvinnare. Det kan inte bli bättre, säger TFF:s Armin Culum till TV4 Play och fortsätter:



- Vi ska bara gå ut och vinna varje match. Sedan får vi se hur det går.

Om avslutningen av matchen säger han följande:

- Det var en krigarinsats. Vi alla kämpade och slet för varandra. Vi försvarade vår box hur bra som helst, säger han.

Har du någon önskemotståndare i kvartsfinal?

- Jag skulle vilja ha Hammarby eller Malmö, men det spelar ingen roll.

Startelvor:

Degerfors IF: Forsell, Diaby, Hien, Ohlsson, Girmai Netabay, Gravius, Lindell, Faraj, Barsoum, Pihlström, Morgado.

Trelleborgs FF: Larsen, Weberg, Hellemaa, Vidjeskog, Culum, Godwin, Alievski, Martinsson, Christiansson, Käck, Ogwuche.

