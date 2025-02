Thordarson stängde dörren till flytt - och förlängde: "Aldrig ens tittat på det"

Degerfors IF

Kolbeinn Thordarson ådrog sig en bristning i vaden för en månad sedan, vilket har gjort att islänningen har missat Blåvitts samtliga fyra matcher hittills i år.

Under onsdagen var mittfältaren tillbaka på träningsplanen fullt ut, vilket Fotbollskanalen kunde rapportera om. Under torsdagen höll sig Thordarson i gymmet, för att sedan åter köra för fullt under fredagen.

- Det känns så bra. Det är underbart att vara tillbaka och träna, säger han till Fotbollskanalen.

Han berättar att han ådrog sig skadan en knapp vecka innan Blåvitts avresa till träningslägret i Portugal den 28 januari. Därav tvingades 24-åringen hålla sig vid sidan av laget under samtliga pass - fram till nu.

- Det har varit jobbigt, men jag har kört på hårt med fysteamet så det har ändå varit okej, säger han.

Nu känner han sig trygg med att vaden är återställd.

- Hundra procent, säger han med ett leende.

Under lördagen tar IFK Göteborg emot Sandvikens IF i Svenska cupens andra gruppspelsmatch. Thordarson menar själv att han direkt efter fredagens pass känner sig redo för en plats i truppen.

- Ja, det känns så. Sen måste jag snacka med fysteamet i dag, de bestämmer självklart. Men jag tror det, säger han.

- Jag behöver så klart komma in mer i fotbollsform och så, det tar lite tid, men inte så mycket tid. Jag känner mig frisk och löpstark.

Under skadeperioden tecknade Thordarson, som anslöt till klubben sommaren 2023, ett nytt avtal med IFK Göteborg över säsongen 2028.

- Det känns underbart. Jag är otroligt nöjd med det, säger han.

- Jag är stolt. Det gör mycket för mitt självförtroende. Jag visar tillit till dem och de visar det tillbaka till mig. Det tycker jag är viktigt.

Har det varit aktuellt med en flytt under vintern?

- Nej, jag har aldrig ens tittat på det. Jag har varit helt klar med att jag ska vara kvar här.

Han berättar avslutningsvis att han är nöjd med sitt första ett och ett halvt år i klubben.

- Jag gillar Göteborg och det är en fantastisk klubb att spela i. Resultaten har inte varit vad vi velat, men det är bara att fortsätta nu. Jag älskar att spela i Blåvitt.

IFK Göteborg ställs mot Sandvikens IF under lördagen, med start klockan 17.30. Cupmötet visas i TV4 Play.