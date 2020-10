Tidigare Dif-spelare ställs mot AIK igen - nu som tränare: "Cupskrällar har hänt förut"

Samuel Wowoah hann med 145 allsvenska matcher innan han avslutade spelarkarriären 2014. Merparten av sina år i allsvenskan spenderade han i Örebro SK - men han representerade även Djurgården.

I dag har Wowoah hunnit bli 44 år gammal och är sedan 2014 tränare för Karlslunds IF i ettan norra - och 44-åringen har ambitioner när det kommer till att bli en framgångsrik tränare.

- Ambitionen är väl att bli så bra som möjligt och träna lag högre upp. Sedan är jag i en miljö som är väldigt utvecklande, vi har otroliga förutsättningar och det finns en väldigt skön tålmodighet i föreningen där jag är i dag. Jag känner att jag har utvecklats i lugn takt utan stress, vi lägger mycket fokus på att utbilda spelare och skicka dem vidare. Det är en fantastisk miljö för det, säger han till Fotbollskanalen.

- Men det är klart, nu har jag varit här i sex år och varit med om att ta klubben till nästa nivå. Så länge jag utvecklas och det känns spännande så har jag inga anledningar att söka mig bort. Men ambitionen är självklart att ta nästa steg. Sen när det kommer, det får tiden utvisa.

På torsdag väntar nästa steg, då ställs Wowoah mot AIK på nytt, den här gången som tränare - i svenska cupens andra omgång.

- Det är en väldigt häftig match under speciella tider. Det är lite synd för alla KIF-anhängare som inte kan se matchen live på plats. Men det är en otroligt häftig match för våra spelare i utbildningssyfte, som får mäta sig med ett väldigt bra lag. Sedan vet jag inte vad AIK har för inställning till den här matchen, men det är ett allsvenskt lag som kommer hit och spelar på vår hemmaplan.

- Vi måste vara smarta, det är en rolig match att spela, men vi har serien och matcher som kommer till helgen. Vi måste vara smarta i när det kommer till belastning till exempel.

Men ni kommer ställa upp med det starkaste laget?

- Vi kommer ställa upp med de starkaste laget utifrån förutsättningarna, utifrån matchschemat. Vi kommer göra vad vi kan för att begränsa belastning och sådant för våra viktiga spelare, eventuella tänkta startspelare till helgen, där ska vi försöka vara smarta.

Vad Wowoah ger sitt lag för chanser i mötet med AIK?

- Skrällar har hänt förut, man hoppas in i det sista, men som jag sa från början: det här är ett väldigt bra tillfälle att utveckla våra spelare i princip allting. Att få chansen att mäta sig mot ett sådant lag. Att vi ska slå ut AIK på något sätt… det är väl ingen som funderar i de banorna så, men är det så att det flyter på och går vår väg är det klart… men jag tror de flesta ser det som en bra match att gå ut och spela och ha kul.

Hur blir det att ställas mot AIK igen?

- Det är klart att det är en speciell match så, jag har väldigt fina minnen mot just AIK när det gäller som spelare. Som tränare har jag inte i närheten av de erfarenheterna. Men det är klart att man ska försöka förvalta det. Men det är ett väldigt bra lag och det är en jävligt kul match att spela och som tränare tycker man det är väldigt kul för spelarna också.

- Det är alltid kul att spela mot AIK, det var väldigt speciella och häftiga tider. Men som läget är nu, det är så annorlunda nu och nu står jag vid sidan av som tränare. Men det är klart, det är speciellt i sig men jag tror inte att det ändrar något speciellt känslomässigt. Det är många (av spelarna) som inte har varit i närheten att spela mot ett sådant motstånd och nu väntar det runt hörnet - det är ganska häftigt.

Wowoah fortsätter:

- Sedan är en av mina tränarkollegor (Jonathan Ederström) AIK:are, så jag tror det är mer speciellt för honom än för mig. Han är ganska inbiten.

Han får inte vara med mot AIK då?

- Haha, vi får försöka involvera andra i de diskussionerna så vi någonstans kommer överens. Nej då, jag tror han har samma inställning som alla andra, det är en rolig match men det kommer viktiga matcher efter. Men jag tror det blir väldigt speciellt för honom.

Djurgårds-fansen lär bli glada om du skickar ut AIK i alla fall.

- Det tror jag absolut om det skulle bli så. Det skulle inte göra mig mindre glad om vi vinner matchen.

Vad blir det för resultat i morgon? Får vi se en skräll?

- Jag hoppas att vi kan stå ut till det blir straffar, sedan är det bara att hoppas på det bästa. Nej, det är ett bra lag som kommer hit, resultatmässigt ska vi försöka hålla nere det så länge som möjligt. Men skrällar har hänt förut - och det får gärna hända igen.

Vinnaren i mötet mellan Karlslunds IF och AIK tar sig till svenska cupens gruppspel som spelas till våren.

Mötet mellan Karlslunds IF och AIK börjar 18.30 och visas på C More Fotboll, men sänds även streamat på cmore.se.