Tränaren efter TFF:s uttåg: ”Vi gör en bedrövlig match”

Trelleborg har det tufft i allsvenskan och har inte vunnit sedan i slutet av maj. Dessutom åkte TFF på en rejäl smäll under gårdagen när Hässleholms IF blev för svåra i svenska cupen. Den allsvenska jumbon föll med 3-2 efter förlängning och får alltså inte chansen i turneringens gruppspel i vår.

Dagen efter uttåget var tränaren Patrick Winqvist besviken.

- Det är naturligtvis en oerhörd besvikelse för oss. Vi gör en bedrövlig match och det finns inga ursäkter. Vi behöver helt enkelt vara bättre och får gå hem och ta en allvarlig funderare på hur vi ska bli det, säger han till Trelleborgs hemsida.

I nästa allsvenska omgång väntar nästa prövning för Trelleborg när man möter serieledaren AIK på bortaplan. Du ser mötet, som har avspark på söndag klockan 17:30, på C More och kan streama matchen via cmore.se.