TV: 17-åring lurar bort MFF-duo och nätar - se AIK:s 1-0-mål

Paulos Abraham, 17, har direkt blivit en startspelare i AIK. Mot Malmö FF gjorde han sitt första mål för "Gnaget". - Skönt, säger han till C More.

I våras valde AIK att värva in Paulos Abraham från Brommapojkarna. Direkt har 17-åringen satt avtryck hos de svartgula.

Forwarden har startat i två av tre allsvenska matcher i år och han fick starta även mot Malmö FF i kvartsfinalen av svenska cupen under torsdagen.

Då tackade Abraham för förtroendet genom att göra mål redan i den sjunde minuten. Talangen vände bort både Oscar Lewicki och Eric Larsson, och sköt in 1-0 i främre hörnet.

- Det känns bra att få göra första målet i AIK. Jag vann en duell, vek in och hittade en bra yta. Det var skönt, säger Abraham till C More.