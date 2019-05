TV: AFC:s tränare: "Vi räckte helt enkelt inte till"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Häcken blev numret för stort för AFC Eskilstuna i cupfinalen. - Tyvärr räckte vi helt enkelt inte till, konstaterar AFC-tränaren Nemanja Miljanovic i C More.

Häcken bärgade sin andra titel i klubbens historia genom att vinna cupfinalen mot AFC Eskilstuna med klara 3-0. Det var egentligen aldrig något snack om saken, menar AFC:s tränare Nemanja Miljanovic. Tränaren tycker att hans mannar var underlägsna Hisingslaget.

- Det kändes helt enkelt som att Häcken var ett för stort steg för oss i dag. Vi kom aldrig riktigt in i matchen, periodvis hade vi ett spel som matchade Häcken. Men tyvärr räckte vi helt enkelt inte till. Jag tycker att vi släppte lite för billiga mål på fasta situationer, säger han till C More.

