TV: AIK kryssade mot superettanlag - har allt i egna händer inför sista omgången

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

AIK lyckades bara få 1-1 mot Norrby. Men Solnaklubben har ändå ett bra utgångsläge inför sista matchen i gruppspelet. - Det är inte tillräckligt bra att kryssa mot ett lag som Norrby, säger Daniel Sundgren till C More efter matchen.

AIK ställdes under lördagen mot superettanlag Norrby på Borås Arena. Det visade sig vara en svårutmanövrerad motståndare.

Solnalaget inledde dock starkast och efter cirka 20 minuter hade Sebastian Larsson haft två giftiga frisparkar mot Norrbymålet – varav en i stolpen.

Men det var Norrby som något oväntat tog ledningen. Efter 25 minuter hittade Dardan Rexhepi rätt med ett inlägg till Richard Yarsuvat. Anfallaren gjorde inget misstag och nickade in 1-0.

AIK skulle dock komma tillbaka innan den första halvleken var färdigspelad. Tarik Elyounoussi fick i väg ett avslut en bit utanför straffområdet och skottet ändrade riktning då den tog på Heradi Rashidi och in i mål.

I den andra halvleken tryckte AIK på för att få in ytterligare en boll i mål – och man var nära ett par gånger om. Henok Goitom hade en farlig precis efter halvtidsvilan, men fick till sin besvikelse se försöket smita utanför stolpen. Inhoppande nyförvärvet var efter ungefär 65 minuter nära att snurra upp Norrby-försvaret, men finländaren blev stoppad i sista stund. Norrby hade ett par giftiga kontringar, men inte heller Boråslaget lyckades trycka dit 2-1 och matchen slutade oavgjort.

- Det är inte tillräckligt bra att kryssa mot ett lag som Norrby, med all respket för dem. De gör det bra i dag och våfar spela sig ur situationer, vilket gör det svårt för oss, säger Daniel Sundgren till C More efter matchen.

Trots resultat har ändå Solnalaget ett bra utgångsläge inför sista matchen mot Örgryte eftersom Öis förlorade mot Jönköpings Södra. AIK leder gruppen på fyra poäng, J-Södra är tvåa på tre poäng och Norrby samt Öis har en poäng vardera.

Startelvor:

Norrby: Krasniqi, Mohamad, Azulay, Andersson, Savolainen, Krasnici, Yarsuvat, Rexhepi, Khayat, Saidi, Ärlig.

AIK: Janosevic - Granli, Karlsson, Jansson - Rashidi, Larsson, Adu, Saletros, Lindkvist - Goitom, Elyounoussi.