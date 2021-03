TV: Alm hyllar Häckens offensiv: "Som speeddejting varje minut"

Häcken vann semifinalen i svenska cupen mot Västerås och är därmed klart för final.

Efter matchen var Andreas Alm nöjd med matchen och framför allt det offensiva kombinationsspelet. I matchen blev Alexander Jeremejeff tvåmålsskytt och Alm var nöjd med hur forwarden kombinerade med sina lagkamrater på offensiv planhalva.

- Han (Jeremejeff) älskar att göra mål men jag tycker också att kombinationsspelet med Beni (Traoré), Heintz (Tobias) som just kommit in, och andra yngre spelare som Leo Bengtsson och Patrik Wålemark gör att vi får en enhet. Det är en fin kemi där det är någon form av speeddejting varje minut där ute där vi lär känna varandra. Vi måste göra det för de här spelarna har varit sjuka och borta, säger Alm till C More.

Tränaren menar att Jeremejeff ger Häcken en ny dimension men att han inte är en garanti för allsvenskt guld.

- Han betyder att vi får ett annat slags spel, men sedan är det många lag som är bra. Det kan man säga, säger Alm.

Häcken vann svenska cupen i 2019 och har därmed chansen att vinna titeln för andra gången på tre år. Alm tror att det är viktigt för klubben att vinna titlar och att man inte ska stirra sig blind på vilken titel det är.

- Jag tror att det betyder mycket. Häcken ”får nöja sig med att slåss om cuptiteln” för det är mycket tuffare att slåss med Malmö och andra lag om en allsvensk titel. Då måste man vara bra över en lång tid och ha ekonomiska muskler i ett sommarfönster och liknande. Kan vi vinna cuptiteln är det en fantastisk väg att gå. Nu är vi i final och jag vet inte hur mycket man bygger klubbar genom att förlora finaler, så vi får vinna finalen, säger Alm.

I finalen ställs Häcken mot antingen Djurgården, Hammarby eller Trelleborg där de två sistnämnda lagen ska spela kvartsfinal för att avgöra vilket lag som ställs mot Djurgården i semifinal.