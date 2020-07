TV: Anestis räddade Blåvitt - knep Karlssons straff: "Har analyserat honom"

Giannis Anestis blev matchhjälte när Blåvitt kvalificerade sig för final i svenska cupen. Greken räddade Jesper Karlssons straff i den 87:e minuten och tog matchen till förlängning. - Jag har studerat Karlssons två tidigare straffar och gick till min högersida där han brukar lägga de, säger Anestis till C More.

IFK Göteborg tog sig till final i svenska cupen under torsdagskvällen - men det såg illa ut i slutminutrarna. I matchens 87:e minut drog Victor Wernersson på sig straff när han kom sent in i en duell med en Elfsborgs-spelare i eget straff område. Men Wernersson hade en skyddsängel i form av sin målvakt Giannis Anestis. Greken räddade Jesper Karlssons straff och tog matchen till förlängning, där Wernersson sedan gjorde det avgörande målet och vann matchen för Blåvitt.

- Jag och min målvaktstränare har studerat motståndet. Vi analyserade Jesper Karlssons två senaste straffar och därför jag gick till min högersida där han brukar lägga straffarna och räddade den, säger Anestis till C Mores studio efter matchen.

Nu blickar Anestis fram emot finalen för att vinna titeln - något han kom till Sverige för att göra.

- När jag kom till Göteborg visste jag att Göteborg är en stor klubb med rik historia. Jag kom hit för att vinna titlar, och nu har vi chansen för det. En match kvar, finalen, så nu ska vi vinna den, säger Anestis till C More.