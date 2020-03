TV: Anfallaren snuvade Djurgården på seger: ”Känns jävligt skönt”

Djurgården var på väg mot seger. Men Sandviken hämtade upp 2-0 till 2-2. Och det var anfallaren Leo Englund som gjorde kvitteringsmålet. - Det känns jävligt skönt, säger han till C More.

Djurgården var på väg mot andra raka segern. Laget ledde med 2-0 mot Sandviken när det återstod tio minuter av ordinarie tid. Sedan föll laget samman.

I den 80:e minuten gjorde Viacheslav Koidan 2-1 och bara sju minuter senare gjorde anfallaren Leo Englund 2-2 efter ett långt inkast. Hur Englund mådde efter matchen? Onekligen bra.

- Det känns jävligt skönt. En finfin andra halvlek. De trycker på och har mycket boll. I paus pratade vi om att vi skulle hålla oss till vårt eget och inte kliva upp för mycket och jaga fram någonting. Gör de 3-0 är det god natt. När vi får in 2-1 känner vi att vi kan försöka lyfta och få in en kvittering, som vi också får in i slutet, säger han till C More.

