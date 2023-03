TV: Bajen till cupsemi - stor AIK-ilska över avgörandet

Under måndagen tog Hammarby emot AIK i ett stekhett derby framför 28 279 åskådare på Tele2 Arena, i svenska cupens kvartsfinal. Matchen skulle egentligen startat klockan 19.00 men på grund av att pyrotekniska pjäser antändes inför avspark sköts drabbningen upp med totalt 35 minuter.

Bajen fick klara sig utan mittbacken Mads Fenger och ytterforwarden Montader Madjed, som var sjuka. I de grönvita gjorde annars nye ytterbacken Simon Strand debut.

Debut för sin nya klubb gjorde även centrale mittfältaren Aboubakar Keita i derbyt, men för AIK. Han förpassade stjärnförvärvet Jimmy Durmaz till bänken.

Det var AIK som skapade den första riktiga farligheten. Forwardsstjärnan John Guidetti serverades ett inlägg inne i straffområdet och fick till en hård nick. Men Bajen-keepern Oliver Dovin räddade.

- Jag borde gjort mål. Jag fick nästan en för bra träff, sa Guidetti till C More i paus.

Istället tog Hammarby ledningen, i den 21:a minuten. Mittbacken Edvin Kurtulus sprang sig fri på en hörna och nickade in 1-0. En inövad variant.

- Vi har tränat på den och äntligen satt den, sa Kurtulus till C More i paus.

Därefter skapade Bajen flera målchanser. Exempelvis räddade Kristoffer Nordfeldt i AIK:s mål ett skott från Abdelrahman Saidi - och Nahir Besara sköt en frispark tätt utanför ena stolpen.

Kort före pausvilan tvingades nämnde Aboubakar Keita kliva av. AIK:s nyförvärv haltade runt under några minuter innan han byttes ut mot Jimmy Durmaz. Experten Marcelo Fernandez var i C Mores sändning kritisk till att Durmaz inte startade derbyt.

- Han har rutin från sådana här matcher i Turkiet, sa Fernandez.

På tilläggstid i den första halvleken gjorde sedan AIK 1-1. Bilal Hussein hittade fram till wingbacken Rui Modesto med en djupledsboll, varpå portugisen slog in ett inspel i boxen som Edvin Kurtulus sparkade i eget mål.

Av tv-bilder att döma såg det ut som att John Guidetti var först på AIK:s kvitttering, men i halvtid erkände han att det var ett självmål.

- Det var ett Hammarby-ben (på bollen), sa Guidetti i C Mores sändning.

Direkt efter paus, i den 47:e minuten, gjorde Jusef Erabi 2-1 till Hammarby. Han byttes in till andra halvlek och fick alltså en drömstart på sitt inhopp.

Forwarden fintade bort AIK-backen Alexander Milosevic i straffområdet och sköt in bollen i nät via målvakten Kristoffer Nordfeldt. Till stora bortaprotester, då bollen studsade upp på Erabis hand innan avslutet. Men domaren Mohammed Al-Hakim friade.

- Tydlig hands, kommenterade C Mores expert Marcelo Fernandez.

AIK satsade offensivt efter 2-1-målet. Man bytte exempelvis in forwarden Omar Faraj och flyttade upp mittbacken Jetmir Haliti högre upp i planen. I den 74:e minuten såg man också ut att kvittera när Viktor Fischer fick ett jätteläge inne i straffområdet. Men danskens avslut mot den bortre stolpen räddades av Bajens målvakt Oliver Dovin.

Några minuter senare var Hammarby nära att kontra in 3-1. Men Shaquille Pinas, som spelades ren i bortre delen av straffområdet, sköt utanför. Kort därefter ledde en slarvig passning av Jetmir Haliti till en kanonmöjlighet för Hammarby. Jusef Erabi kunde dra till med ett skott i närheten av straffområdeslinjen, vilket gick i ribban via Kristoffer Nordfeldt.

Derbyt slutade 2-1 till Bajen.

AIK:s huvudtränare Andreas Brännström var besviken efter derbyförlusten och cuputtåget.

- Det känns tungt och framför allt onödigt. Vi var rätt mycket klart bättre än Bajen, men nu är vi där vi är, säger "Brännan" till C More.

- De är väldigt mycket mer effektiva än vad vi var. De har väl en och en halv chans och gör två mål. (Rui) Modesto har fler chanser själv än hela Bajen. Vi kan göra det bättre i offensiv box och såra dem mer, men det vi gör ska räcka för att vinna.

Även Jimmy Durmaz var upprörd efter förlusten.

- Det är en oerhörd besvikelse. Vi är ute ur cupen, vi tappar ett derby … det är inte tillräckligt bra. Vi måste få med oss resultat i sådana här matcher. Det räcker inte bara att spela bra. Vi skapar tillräckligt med chanser för att vinna den här matchen, säger AIK-stjärnan.

Hammarbys matchhjälte Jusef Erabi:

- Jag har svårt att stå still, jag vill fira med fansen och laget. Vi är vidare i cupen. Det är jättestort. Jag är helt rörd, jag vet inte vad jag ska säga, jublar Erabi i C More, och beskriver sitt mål:

- Vi vinner bollen högt. Nahir (Besara) får bollen och när han får bollen är det bara att ta löpningar. Jag gjorde det, fick bollen, tog in den, en enkel fint (på Alexander Milosevic) och sedan var det bara att bomba och hoppas på det bästa.

Om Erabi tog bollen med handen innan sitt 2-1-mål? Bajen-forwarden ler när han får frågan:

- Jag vet inte, jag vet inte. Mycket möjligt, säger han och skiner upp.

Jusef Erabi har nu gjort fyra mål på lika många matcher i årets upplaga av svenska cupen. Den 19-årige Hammarby-talangen ser ut att kunna få sitt stora genombrott i år, och han har stor tro på sitt lag.

- Vi har ett ungt lag, men vi är jättehungrig. Ja, vi har tappat många spelare. Men vi är unga och hungriga. Vi kommer att vara riktigt starka i år.

Nu väntar Mjällby AIF på bortaplan i semifinalen för de grönvita. Den matchen är tänkt att spelas i helgen. I och med måndagens resultat är det också helt klart att AIK inte kommer få kvala till Europa Conference League i sommar.

Hammarbys lag: Oliver Dovin - Simon Strand, Edvin Kurtulus, Nathaniel Adjei, Shaquille Pinas (Alper Demirol 91) - Tesfaldet Tekie, Loret Sadiku, Nahir Besara (Markus Karlsson 91) - Joel Nilsson (Fredrik Hammar 64), Abdelrahman Saidi (Jusef Erabi 46), Viktor Djukanovic (Saidou Alioum 82)

AIK:s lag: Kristoffer Nordfeldt - Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, Jetmir Haliti (Axel Björnström 82) - Rui Modesto, Vincent Thill (Omar Faraj 63), Aboubakar Keita (Jimmy Durmaz 44), Bilal Hussein, Erick Otieno - Viktor Fischer, John Guidetti