TV: Blåvitt slog ut Hammarby - Aiesh hjälte i kvartsfinalrysare

Den uppskjutna kvartsfinalen i svenska cupen mellan Hammarby och IFK Göteborg spelades under torsdagen. Och drabbningen blev en rysare. Förlängning krävdes för att skilja lagen åt och till slut drog Blåvitt, som fick två straffar och ett rött kort med sig, det längsta strået.

Inledningen av matchen var Hammarbys rakt av. IFK Göteborg satsade på ett lågt försvarsspel och Bajen fick stora möjligheter att skapa tryck mot bortamålet.

Redan i den femte minuten testades Blåvitt-keepern Giannis Anestis, av Muamer Tankovic. Men Anestis räddade skottet nere vid första stolpen. Minuten därefter spelades Imad Khalili fri i straffområdet, men även då räddade IFK:s grekiske målvakt avslutet.

I den 14:e minuten blev också Gustav Ludwigson ren i straffområdet efter ett instick. Då sköt han dock rakt på nämnde Anestis.

Men ett Bajen-mål skulle komma. I den 19:e minuten fick hemmalaget till det på en hörna från Darijan Bojanic. Den skruvades in mot den första stolpen där Muamer Tankovic, alternativt Göteborgs Emil Holm, stötte in bollen i nät.

- Jag kände att något rörde mig. Sen om det var bollen, något ben eller något annat vet jag inte. Men bollen gick in och det är det viktigaste. På något sätt gick den in i alla fall, kommenterade Tankovic för C More i paus.

Efter Hammarbys mål började IFK Göteborg skapa chanser. Unge Noah Alexandersson spelades fri i djupled av Tobias Sana och kom till avslut inne i straffområdet i den 26:e minuten, men Davor Blazevic räddade då. Sju minuter senare rann Emil Holm igenom och sköt ytterligare ett skott som Blazevic hanterade.

Kort därefter räknade nog många in 2-0 för Hammarby, när Imad Khalili blev helt ren inne i offensivt straffområde. Men yttern sköt utanför ena stolpen, efter inspel från Dennis Widgren.

Det stod alltså 1-0 i paus, men det skulle inte dröja långt in i andra halvlek innan bortalaget gått ikapp på resultattavlan. Först sköt vänsterbacken Victor Wernersson i ribban efter att ha spelats fram av Tobias Sana, och i den 52:a minuten fixade Emil Holm en straff till Blåvitt.

Högeryttern vann boll på egen planhalva och ställde sedan om. Inne i offensivt straffområde drogs han sedan ner av Bajens inhoppande kapten Jeppe Andersen. Domaren Kaspar Sjöberg valde att blåsa straff och visa ut Andersen.

- Straff? Ja. Rött kort? Nej, under inga omständigheter. Det kan omöjligtvis bli rött kort, sa C Mores expertkommentator Hasse Backe om beslutet.

Bajens målvakt Davor Blazevic räddade Hosam Aieshs straff, men på returen höll sig straffskytten framme och nickade in 1-1.

Efter kvitteringen och det röda kortet var inte matchen lika händelserik som under resten av drabbningen. Men i den 85:e minuten var Hammarbys 17-årige inhoppare Emil Roback nära att skicka sitt lag till semifinal. Men hans skott inifrån straffområdet tog i utsidan av stolpen. I den 90:e minuten var sedan Hosam Aiesh nära att göra 2-1 till IFK Göteborg istället, men Davor Blazevic lyckades tippa skottet till hörna.

Kvartsfinalen gick till förlängning. Väl där var det IFK Göteborg som skapade de första heta chanserna. Sex minuter in fick Sargon Abraham till ett skott inifrån straffområdet som touchade på Vladimir Rodic och såg ut att kunna ställa Davor Blazevic, men Bajen-målvakten fick upp en arm och räddade sitt lag.

I den 104:e minuten fick gästerna sin andra straff för dagen. Hammarbys mittback David Fällman täckte bort en nick från Alexander Farnerud med handen, och den efterföljande straffen förvaltade Hosam Aiesh till 2-1.

Bortalaget hann även gå upp till 3-1 innan matchen var över. Tre minuter in i den andra förlängningskvarten rullade Sargon Abraham in bollen i nät efter ett inspel snett inåt bakåt från Aiesh, som alltså bjöd på tre poäng under torsdagen.

- Det är väldigt svårt att komma hit till Tele2 och vända ett 0-1-underläge, säger Hosam Aiesh till Fotbollskanalen efter matchen.

Bajen klarade inte av att hämta sig från underläget och Stefan Billborns mannar är nu utslaget ur svenska cupen. Poya Asbaghis lag fortsatt har chansen på titeln och nu väntar semifinal den 9 juli. Då ställs IFK mot Elfsborg, som besegrade BK Häcken under torsdagen. I den allsvenska premiären föll Blåvitt mot just Elfsborg med 0-1.

- Det blir bra. Vi är revanschsugna, säger Aiesh om att möta Elfsborg.

Båda lagens tränare gjorde en hel del förändringar i laget till den här matchen. Hammarby bytte bland annat målvakt, Davor Blazevic fick chansen istället för nyförvärvet David Ousted, och nye Gustav Ludwigson startade som ”tia”.

IFK Göteborg hade tre högerbackar i sin startelva. Nzuzi Toko tog hand om platsen till höger i backlinjen, medan Emil Holm spelade högerytter och Alexander Jallow (debut från start i Blåvitt) agerade vänsterytter. Längst fram spelade Hosam Aiesh som ensam forward. 18-årige Noah Alexandersson fick förtroendet att starta bakom honom.

Hammarbys lag: Davor Blazevic - Tim Söderström (Vladimir Rodic 73), Richard Magyar, David Fällman, Dennis Widgren (Jean Carlos de Brito 73) - Abdul Khalili, Darijan Bojanic (Jeppe Andersen 46) - Imad Khalili (Emil Roback 73), Gustav Ludwigson (Aimar Sher 57), Muamer Tankovic - Paulinho

IFK Göteborgs lag: Giannis Anestis - Nzuzi Toko, André Calisir, Jesper Tolinsson, Victor Wernersson - Alhassan Yusuf, Tobias Sana - Emil Holm (Patrik Karlsson Lagemyr 63), Noah Alexandersson (Sargon Abraham 63), Alexander Jallow (Alexander Farnerud 64) - Hosam Aiesh (Adil Titi 112)