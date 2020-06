TV: Christiansens hattrick tog MFF till semi - AIK:s Europa-dröm på väg att dö

Malmö FF krossade AIK i svenska cupens kvartsfinal. Anders Christiansen stod för ett hattrick, och Gnaget åkte på två röda kort. - Viktigt efter att vi startat lite sådär i allsvenskan, säger forwarden Isaac Kiese Thelin till C More.

Malmö FF är klart för semifinal i svenska cupen, efter att ha besegrat AIK med 4-1 hemma på Eleda stadion under torsdagen.

- Det känns bra. En viktig match att vinna, efter att vi startat lite sådär i allsvenskan (fem poäng på tre matcher). Det här var ett steg mot guldet i cupen. Vi visade att vi är ett väldigt bra lag, säger MFF:s forward Isaac Kiese Thelin till C More.

Gnaget ser nu ut att helt få fokusera på allsvenskan framöver. Om inte MFF tar hem cuptiteln blir det inget Europa League-kval för de svartgula senare i år. AIK slutade fyra i allsvenskan i fjol och får en Europa-plats om något av topp tre-lagen vinner cupen. Bara MFF är kvar i turneringen, efter att Hammarby slagits ut av IFK Göteborg under torsdagen.

Det började annars bra för AIK mot MFF. Redan i den sjunde minuten tog man ledningen. 17-årige forwarden Paulos Abraham, som hämtats in från BP, fintade bort både Oscar Lewicki och Eric Larsson innan han tryckte in 1-0 i främre hörnet.

- Det känns bra att få göra första målet i AIK. Jag vann en duell, vek in och hittade en bra yta. Det var skönt, sa Abraham till C More i paus.

I den 20:e minuten träffade också AIK:s högermittfältare Bilal Hussein kryssribban med ett skott från en position vid straffområdeslinjen. Då såg mycket bra ut för gästerna. Men hemmalaget skulle repa sig.

Lagkaptenen Anders Christiansen placerade enkelt in 1-1 i den 39:e minuten, efter att ha blivit helt frispelad i straffområdet. Assist? Sören Rieks.

Det det var också resultatet i paus.

- En skitstart från vår sida, vi var alldeles för passiva. Men vi jobbade oss in i matchen, sa Christiansen till C More efter 45 spelade minuter.

Och MFF fullbordade sedan sin vändning i den andra halvleken. Nämnde Christiansen satte 2-1 i den 66:e minuten. Även då blev han frispelad av Sören Rieks, efter en omställning.

I den 71:a minuten drog också AIK:s Paulos Abraham på sig sitt andra gula kort för kvällen och blev utvisad. Talangen rev omkull Eric Larsson i närheten av eget straffområdet.

Tre minuter senare gjorde Sören Rieks 3-1 för MFF. Per Karlsson misslyckades med att rensa undan en långboll med huvudet och därefter snappade dansken upp bollen innan han placerade in den i bortre hörnet.

AIK skulle också drabbas av en andra utvisning. I den 77:e minuten satte Per Karlsson stopp för Arnor Traustasson som siste försvarare och tilldelades då ett direkt rött kort.

Innan matchen var över lyckades Anders Christiansen få till ett hattrick. Från nära håll dunkade han upp 4-1 i nättaket i den 88:e minuten.

- Första 35 minuterna så skapade vi bra lägen. Med full utdelning hade det kanske stått 3-0 i halvlek. Men MFF fick fart på sitt spel, säger AIK:s lagkapten Henok Goitom till C More.

- Och i andra halvlek… så som vi spelar (man mot man-försvar, reds. anm) så räcker det med att en spelare inte tar sin gubbe så är motståndaren fri. Det var det som hände på de tre första målen. Det är en process som vi är inne i. Vi har inte spelat så här tidigare. Det är en process.

Malmös lag: Johan Dahlin - Eric Larsson (Jo Inge Berget 83), Anel Ahmedhodzic, Lasse Nielsen, Jonas Knudsen - Fouad Bachirou, Oscar Lewicki - Tim Prica (Arnor Traustason 58), Anders Christiansen, Sören Rieks (Erdal Rakip 83) - Isaac Kiese Thelin (Guillermo Molins 77)

AIK:s lag: Jakob Haugaard - Robin Tihi (Daniel Granli 70), Per Karlsson, Karol Mets (Rasmus Lindkvist 63) - Bilal Hussein, Sebastian Larsson, Ebenezer Ofori (Enoch Kofi Adu 63), Tom Strannegård (Stefan Silva 70) - Paulos Abraham, Henok Goitom, Saku Ylätupa (Kolbeinn Sigthorsson 54)