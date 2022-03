TV: Djurgården klart för semifinal - nyförvärvet sänkte sitt förra lag

Piotr Johansson lämnade Kalmar FF för Djurgården. På lördagen var han tillbaka på sin gamla hemmaarena när lagen möttes i kvartsfinal i Svenska cupen. Och han var sugen på att visa att han gjort rätt val.

När den första halvleken var slut hade högerbacken gjort ett mål och en assist.

Vi tar det från början.

Kalmar FF hade en jobbig dag på jobbet och tog många felbeslut och blev tillbakapressat av Djurgården.

Men det tog 31 minuter innan det första målet kom.

Piotr Johansson slog ett fint inlägg som Haris Radetinac nickade in i mål bakom en passiv hemmamålvakt.

Fem minuter senare var det dags igen.

Piotr Johansson klippte till från 16 meter och skottet och avslutet var vasst och bollen smet in bakom Ricardo Friedrich.

2-0 stod det efter den första halvleken och Kalmar FF:s tränare Henrik Rydström var besviken.

- Det är en fruktansvärt dålig fotbollsmatch, från två dåliga fotbollslag, som inte kan hantera en dålig fotbollsplan. Djurgården, det finns väl grader i helvetet, men de gör väl vissa saker bättre. Men jag är otroligt besviken på vad som presteras, sa han.

Den andra halvleken var inte mycket bättre. Kalmar hade mer boll än i den första, och Djurgården föll ner mer och försvarade sin tvåmålsledning. Men hemmalaget lyckades inte skapa några heta chanser.

Djurgården vann med 2-0 och är därmed klart för semifinal.

- Jättebesviken. Vi gör ingen bra match, säger KFF:s Nahom Girmai Netabay till C More efter matchen.

- Vi går inte in i duellerna och vi vill inte så mycket. Vi gör inte så mycket när vi har bollen heller även om vi skapar lite i första halvlek. Det känns inte som vi är där alls, vi är inte påkopplade.

Vad gick snett i andra halvlek?

- Det stod 0-0 men sen efter deras mål går vi ner oss. Det kändes som vi gav upp och lät dem ta initiativet och sen gör de 2-0 och då kan de stänga andra halvlek.

Piotr Johansson, som gjorde ett mål och en assist, vad nöjd med segern mot sitt tidigare lag.

- Det enda jag hade tankarna på var att vinna matchen och gå till semifinal. Sen att det utvecklade sig så här, att de (poängen) blev direkt avgörande, är fantastiskt kul. Det tar jag med mig, det stärker självförtroendet. Vi gör en fantastiskt bra prestation i dag, säger han till C More.

- Det finns bitar vi kan jobba, de får spela igenom oss någon gång för mycket i första halvlek. Men som helhet gör vi en bra match.

Djurgården ställs nu mot antingen AIK eller Malmö FF i semifinal

- Det kvittar helt. Vi kommer ha hemmaplan och en bra chans oavsett. Det är skit samma vilka det blir, vi ska vinna den matchen också och ta oss till final, säger Piotr Johansson.

Startelvor:

Kalmar: Friedrich - Lindahl, Sjöstedt, Saetra (Olsson, IN 63), Olafsson - Gustafsson, Romario (Israelsson, IN 87), Berg - Skrabb (Jensen, IN 63), Jansson (Sachpekidis, IN 63), Girmai Netabay (Shamoun, IN 81).

Djurgården: Zetterström - Johansson, Hien, Ekdal, Bengtsson - Finndell, Schüller, Eriksson - Banda (Asoro, IN 63), Edvardsen (Holmberg, IN 88), Radetinac (Käck, IN 90).