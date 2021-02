TV: Djurgården nära cupkvartsfinal efter 7-0-seger: "Blev lite proppen ur"

Söndagens 7-0-seger mot ettan-laget Umeå FC gör att Djurgården sitter i en drömsits inför nästa helgs avgörande i svenska cupens gruppspel. Så länge inte Umeå vinner med stora siffror mot Brage i sista omgången kommer Djurgården ha råd att förlora med flera bollar mot Kalmar och ändå gå vidare till kvartsfinal. Målskillnad avgör nämligen vid samma antal poäng. Djurgården har tre fler poäng än KFF, som slog Brage med 1-0 under söndagen, och sex mål bättre målskillnad just nu.

I mångt och mycket var det spel mot ett mål på Tele2 Arena under söndagen. Djurgården hade bollen nästan hela tiden och skapade mängder av chanser.

Första målet kom i den 25:e minuten. Högerbacken Aslak Fonn Witry borrade in 1-0 via den bortre stolpen - och därefter rann det på. På akrobatiskt vis volleysparkade Curtis Edwards in 2-0 i den 28:e minuten och tre minuter senare stötte Jacob Une Larsson in 3-0 på sin egen retur efter en hörna.

Det stod 3-0 i paus och i den andra halvleken tryckte Djurgården på för fler mål. Ytterforwarden Edward Chilufya placerade in 4-0 i den 55:e minuten och efter slarv i Umeå-backlinjen sköt han in även 5-0 ett gäng minuter senare. I den 81:e minuten placerade inhopparen Emir Kujovic in 6-0 för Djurgården. Nämnde Chilufya hann också nicka in 7-0 innan domaren blåste av matchen. Hattrickskytten tog hand om sin egen retur.

Tränaren Kim Bergstrand hade efter matchen svårt att bedöma insatsen.

- Det är svårt att bedöma men det här laget slog Kalmar, så de har ju kvalitet. Men vi jobbade hårt, sprang mycket i djupled och spelade snabb fotboll, så det är vi nöjda med, säger han till C More.

Förra veckan mot Brage skapade Djurgården mycket, men det blev bara en 1-0-vinst. Mot Umeå var en del sig likt, även om målutdelningen blev den stora skillnaden.

- Vi hittade målet förra gången men då var det målvakten vi prickade de flesta gångerna. Nu blev det lite proppen ur. Skapar man mycket blir det till slut mål.

Grupp D i svenska cupen avslutas på lördag i nästa vecka.

Umeås lag: Albin Svensson - Tobias Westin, Tarik Hamza, Jens Sjöström, Jens Stigedal - Ibrahim Habib, Emanuel Yeboah, Stefan Lindmark, Linus Marklund - Yoel Embaye, Victor Kamf

Djurgårdens lag: Aleksandr Vasiutin - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Hjalmar Ekdal (Melker Jonsson 46), Elliot Käck (Haris Radetinac 46) - Curtis Edwards, Hampus Finndell (Elias Andersson 67), Magnus Eriksson - Edward Chilufya, Kalle Holmberg (Emir Kujovic 67), Albion Ademi (Nicklas Bärkroth 58)