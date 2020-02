TV: Djurgården på väg mot jätteras i cupen - men vann till slut

STOCKHOLM. 3-0 blev till 3-2, men Djurgården kan andas ut. Det blev till slut seger mot Dalkurd i första gruppspelsmatchen i svenska cupen. - Över 90 minuter är det under all kritik, säger tränaren Kim Bergstrand till C More.

Gruppspelet i svenska cupen är nu igång för Djurgården. Och under lördagen vann cupmästaren från 2018 årets första tävlingsmatch mot superettan-laget Dalkurd, med 3-2, inför 7 047 åskådare på Tele2 Arena.

De blårandiga avgjorde egentligen matchen redan under den första halvtimmen. Forwarden Emir Kujovic nickade in 1-0 efter ett inlägg av Jesper Karlström i den 19:e minuten och fyra minuter senare nickade samme Kujovic in en hörna till 2-0.

3-0 gjorde nyförvärvet Kalle Holmberg, som spelade släpande forward, i den 31:a minuten. Han dunkade upp bollen i nättaket efter att ha fått den till sig vid den bortre stolpen i samband med en hörna.

Innan paus reducerade Dalkurd genom Kerfala Cissoko, som tryckte in 3-1 från nära håll.

I den andra halvleken såg Djurgården länge ut att gå mot en komfortabel seger. Men med tio minuter kvar att spela av ordinarie tid satte Dalkurds inhoppare Gustav Berggren 3-2, med ett skott intill den främre stolpen.

Målet gav nerv och bortalaget skapade även något läge som kunde gett en kvittering. Men Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs mannar lyckades freda sitt mål från ett tredje nätrassel och vann till slut mötet med 3-2. Bergstrand tyckte dock efteråt att det blev onödigt spännande i slutet av matchen.

- Över 90 minuter är det under all kritik. I första halvlek var det perioder som är godkända, men i andra halvlek var det dåligt från Tommi (Vaiho) och hela vägen fram, säger Djurgården-tränaren till C More och fortsätter:

- Det finns alltid saker att ta med sig från både positiv och negativ vinkel, men lite bättre beslutsfattande än vad vi visade i andra halvlek i dag måste vi ha för att ha en rimlig chans att göra en bra säsong.

Bergstrand menar att det finns lite att jobba på framöver.

- Jag kommer inte att vara arbetslös, säger han.

Även kollegan Thomas Lagerlöf är missnöjd med sättet som Djurgården hanterade den andra halvleken på.

- Första halvlek var helt okej. Däremot sitter jag kvar med en riktigt dålig känsla efter andra halvleken. Vi började med att slänga bort lägen. Dalkurd gick lite högre och vi fick jätteytor när vi spelade förbi deras press, det var fem-sex lägen där vi skulle ha punkterat matchen som bara slängdes bort. Sista 25-30 minuterna var det riktigt, riktigt dåligt. Vi spelade bara bakåt, det var många tekniska misstag och vi var sega med bollen. Det är ingen bra känsla nu. Det var alldeles för dåligt, säger Lagerlöf.

Lagerlöf fortsätter:

- Det var för många dåliga prestationer. Det var ingen som sprang framåt eller passade framåt. Målen står ju på kortsidorna av en anledning. Det är väldigt få spelare som kommer undan med godkänt i andra halvlek.

I grupp 1 i övrigt vann Mjällby med 3-1 mot Sandviken under lördagen. Nästa helg ställs Djurgården mot Sandviken på bortaplan, medan Dalkurd ska ta sig an Mjällby i Blekinge. Ettan i gruppen tar sig vidare till slutspel.

Djurgårdens lag: Tommi Vaiho - Aslak Witry, Jacob Une Larsson, Marcus Danielson, Jonathan Augustinsson - Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström - Nicklas Bärkroth (Elliot Käck 73), Kalle Holmberg (Curtis Edwards 61), Edward Chilufya (Haris Radetinac 61) - Emir Kujovic.

Dalkurds lag: Filip Anger - Johan Falkmar (Samuel Persson 68), Christoffer Styffe, Irfan Jasarevic, Oscar Danielsson - Hampus Finndell, Daniel Stensson, Willie Clemons (Gustav Berggren 73) - Arian Kabashi, Kerfala Cissoko, John Junior Igbarumah.