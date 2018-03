TV: Djurgården spräckte dystra derbysviten - klart för cupfinal efter seger mot AIK

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. Djurgården slog AIK under söndagen och är klart för final i svenska cupen.

Segern är Dif:s första mot AIK sedan 2011.

- Det här är stort, säger Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel till C More.