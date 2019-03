TV: Djurgården till kvartsfinal - säkrade hemmaplansfördel på tilläggstid

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Djurgården är klart för kvartsfinal i svenska cupen. Och kommer att få spela kvartsfinalen på hemmaplan, efter en 3-2-seger mot Elfsborg. - Skönt att vi fick in trean så att vi blev en av de bästa gruppettorna, säger Jesper Karlström till C More.

En svängig historia avgjorde grupp 7 i svenska cupen. Hemma på Tele2 Arena, inför 6 526 åskådare, tog Djurgården emot Elfsborg och matchen slutade 3-2.

Djurgården var nära att göra 1-0 redan i den fjärde minuten, när Edward Chilufya kom runt på sin vänsterkant och spelade in till Jonathan Ring, vars avslut räddades nere i ena hörnet av Elfsborgs keeper Kevin Stuhr Ellegaard. Fem minuter senare tilldelades hemmalaget en straff, efter att Chilufya återigen kommit runt på kanten. Den gången fälldes han av Gustav Henriksson och domaren Kristoffer Karlsson pekade därefter på straffpunkten. Men Kevin Walker brände straffen, han sköt i ribban.

Kort därefter sköt Jonathan Levi över när han fick mer eller mindre öppet mål efter ett inspel av Pawel Cibicki. Minuten senare fick nyförvärvet dock sin revansch. Han tog sig då runt på högerkanten och hittade fram till Cibicki i straffområdet, varpå Cibicki dunkade in 1-0 via Djurgården-backen Aslak Fonn Witrys fot.

I den 38:e minuten var Djurgården nära att kvittera till 1-1. Jonathan Ring spelades fri med en djupledsboll på högerkanten men mittfältarens avslut gick sedan utanför. Kvitteringen kom dock tidigt in i den andra halvleken. Jesper Karlström dundrade in 1-1 i bortre hörnet efter en hörnvariant (Kevin Walker serverade Karlström med en lågt slagen hörna in i den främre delen av straffområdet).

- Det var en intränad variant, så den satt fint. Vi har bara tränat på den en gång, och då satt den också, säger Karlström till C More och ler.

2-1 kom sedan av bara farten. Haris Radetinac tryckte in bollen i nät efter att Marcus Danielson nickat ett Kevin Walker-inlägg i stolpen. Då såg läget tufft ut för Elfsborg, som var tvunget att vinna för att ta sig vidare till kvartsfinal. Men i den 56:e minuten gav Pawel Cibicki hopp till bortalaget. Djurgårdens inhoppare Fredrik Ulvestad drällde med bollen på egen planhalva och därefter kunde Jonathan Levi frispels Cibicki, som sedan sköt in 2-2 bakom Per Kristian Bråtveit.

På tilläggstid tryckte dock inhopparen Dzenis Kozica in 3-2 för Djurgården - efter pass från en annan inhoppare, debuterande nyförvärvet Astrit Ajdarevic. Matchen slutade 3-2 och det resultatet innebär att Djurgården är klart för kvartsfinal i svenska cupen och har säkrat hemmaplansfördel i kvartsfinalen, eftersom de blir en av de fyra bästa gruppettorna. Vid ett 2-2-resultat hade Djurgården behövt hoppas på att inte Dalkurd eller Hammarby skulle gå om dem i kampen om hemmaplansfördelen. Lottningen av kvartsfinalerna sänds för övrigt på Fotbollskanalen klockan 21.15 under måndagen.

- Vi gjorde det ganska bra i den här matchen. Vi satte tryck direkt och skapade chanser från första minuten, känns det som. Vi släppte in lite billiga mål men visade upp en stark moral. Vi kom ut i andra halvlek och körde direkt, då satte vi ett otroligt bra tryck. Välförtjänt gjorde vi två mål och sen släppte vi in Elfsborg i matchen igen. Men skönt att vi fick in trean, det innebär ju att vi är en av de fyra bästa ettorna, säger Djurgårdens Jesper Karlström.

Dessvärre för Djurgården åkte mittbacken Jacob Une Larsson på en skada i den första halvleken. Han blev utbytt i den 42:a minuten efter att ha fått ont i en duell en kvart tidigare. Efter duellen tog han sig mot foten/nedre delen av benet.

Djurgårdens lag: Per Kristian Bråtveit - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson (Fredrik Ulvestad 42), Marcus Danielson, Elliot Käck - Jonathan Ring (Dzenis Kozica 84), Kevin Walker, Jesper Karlström - Haris Radetinac (Astrit Ajdarevic 71), Adam Bergmark Wiberg, Edward Chilufya

Elfsborgs lag: Kevin Stuhr Ellegaard - Jesper Manns (Fredrik Holst 52), Gustav Henriksson, Joakim Nilsson, Simon Strand - Jonathan Levi, Deniz Hümmet (Stefan Ishizaki 61), Samuel Holmén, Simon Olsson, Simon Lundevall - Pawel Cibicki (Per Frick 75)