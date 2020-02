TV: Efter krossen i premiären – Sirius föll tungt mot superettanmotstånd

Foto: C More

Sirius bjöd på en storseger i första omgången av gruppspelet när Uppsalalaget slog Sollentuna med hela 8-1. På lördagen var det dags för andra matchen, men då föll Sirius istället tung mot superettanmotstånd i form av Västerås.

Det var Västerås som högg till först och tog ledningen efter bara fyra minuter. Ahmed Awad spelade loss Filip Tronét i djupled och från snäv vinkel kunde Tronét trycka in 1-0 bakom Jonathan Viscosi.

En stund in i den första halvleken hade VSK även gjort 2-0. I ett snabbt anfall kom VSK loss på vänsterkanten, där Emil Skogh fick tillräckligt mycket utrymme för att spela in bollen till Ahmed Awad. Nyförvärvet från Dalkurd kunde från nära håll trycka in bollen vid den bortre stolpen.

I den andra halvleken blev uppförsbacken för Sirius ännu värre efter att Niklas Thor gett Västerås straff för en klumpig tackling på Filip Tronét. Awad tog hand om straffen och rullade enkelt in 3-0 för gästerna.

Sirius fick även slutföra matchen med bara tio man efter att Axel Björnström fått två gula kort på kort tid och blivit utvisad. VSK kunde utnyttja övertaget och enkelt ta hem segern.

Bägge lagen står nu på tre poäng inför den avgörande omgången, där VSK möter Sollentuna och Sirius ställs mot IFK Göteborg. Blåvitt har drömläge att avancera till kvartsfinal, då laget under söndagen slog Sollentuna och därmed toppar gruppen på sex poäng.

Startelvor:

Sirius: Viscosi - Larson, Björkström, Ceesay, Björnström - Saeid, Andersson, Thor, Bråholm, Vecchia - Lindberg

Västerås SK: Fagerström - Sabetkar, Engström, Svensson, Florén, Hellgren, Ribeiro, Skogh, Tronét, Karlberg, Awad